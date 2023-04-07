«Защищать не будут!» Обрушение рубля назвали выгодным для Минфина

Российские власти не будут пытаться удержать рубль от падения, чтобы компенсировать аномальный рост дефицита бюджета, заявил в интервью НСН экономист Денис Ракша.

В ходе торгов на Мосбирже 7 апреля курс доллара впервые с апреля прошлого года превысил 83 рубля, евро торговался выше 91 рубля, а китайский юань взлетел почти до 12 рублей, что также является годовым максимумом.