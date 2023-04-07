«Защищать не будут!» Обрушение рубля назвали выгодным для Минфина

Подорожание доллара позволит увеличить рублевые нефтяные доходы, при этом цены в магазинах могут вырасти с лагом в несколько месяцев, сказал в эфире НСН Денис Ракша.

Российские власти не будут пытаться удержать рубль от падения, чтобы компенсировать аномальный рост дефицита бюджета, заявил в интервью НСН экономист Денис Ракша.

В ходе торгов на Мосбирже 7 апреля курс доллара впервые с апреля прошлого года превысил 83 рубля, евро торговался выше 91 рубля, а китайский юань взлетел почти до 12 рублей, что также является годовым максимумом.

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«Еще пару дней назад я думал, что на курсе 80 начнут рубль защищать, но министр финансов сказал, что он не будет этого делать. Это означает, что как пойдет, так пойдет. За первый квартал дефицит бюджета превысил запланированный размер годового дефицита. Дальше расходы будут сокращать, а доходы должны увеличивать. Один их очевидных способов увеличения доходов – ослабление рубля. Грубо говоря, если вы за нефть получаете меньше долларов, то каждый доллар должен стоить больше в рублях. Именно поэтому Минфин заявляет, что Центробанк не будет защищать курс рубля, потому что именно он получит эти рубли. По поводу внепланового заседания или ключевой ставки – ничего этого не будет. Это совершенно четко озвучил Силуанов (министр финансов Антон Силуанов – прим. НСН)», - сказал Ракша.

По его словам, ослабление рубля может незначительно повлиять на цены в магазинах, но это не произойдет мгновенно.

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«Это очень растянутая история. То, что мы видим сегодня на полке в магазинах, было куплено и оплачено несколько месяцев назад по тогдашнему курсу. При этом на цену влияет не только курс доллара, но и аппетиты оптовиков и розницы. Движение курса на 10-15% даст какой-то эффект, но не мгновенно, а с лагом в несколько месяцев. Но этот эффект будет небольшим в масштабе факторов, влияющих на конечную цену товара», - заключил собеседник НСН.

Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев ранее заявил НСН, что доллар может достигнуть максимального курса в 85 рублей, после чего упадет до 65 рублей.

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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