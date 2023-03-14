«Только не рубль»: Какую валюту купить на фоне кризиса в США
Вместо доллара стоит приобрести юань или золото, но только не рубль, сказал НСН Дмитрий Голубовский.
Совет миллиардера Олег Дерипаски избавиться от доллара разумный, вместо этой валюты стоит приобрести юань или золото, но только не рубль. Об этом НСН заявил эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский.
На прошлой неделе в США потерпел крах банк Silicon Valley, входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков страны. Это стало самым крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. В свою очередь, миллиардер Олег Дерипаска призвал россиян срочно продавать доллары. Голубовский согласился с предложением бизнесмена.
«Индекс доллара, похоже, показал свой максимум на Forex и перешел к ослаблению, которое может длиться довольно долго. Валюта США будет терять покупательную способность в силу того, что инфляция будет оставаться высокой. Даже если сейчас ее удастся сбить, она все равно будет повышенной. Конечно, этот процесс неравномерный. Могут быть отскоки, какие-то коррекции, но в целом доллар уходит вниз достаточно долго. Поэтому идея избавиться от доллара правильная», — сказал Голубовский.
Также собеседник НСН рассказал, что можно приобрести взамен доллара.
«Весьма неплохим вариантом может оказаться юань. С ним в долгосрочной перспективе можно очень неплохо заработать (порядка 10%) с точки зрения заработка на валютной переоценке. Еще более удачный вариант — золото, с ним вы заработаете даже больше», — добавил эксперт.
Вместе с тем финансист заявил, что покупать рубль вместо американской валюты — не лучшая идея.
«Сейчас резко снижается цена на нефть — она упала ниже 80 долларов за баррель против 87 неделю назад. А это явный признак кризиса. Снизятся цены на промметаллы, валютная выручка в целом. Снижение валютной выручки свидетельствует скорее о слабости рубля. Будет слабеть российская валюта и по отношению к юаню и доллару. Большая часть экспертов говорят о том, что рубль в конце года будет крепче, чем сейчас, но я не разделяю эту точку зрения. Он будет несколько слабее нынешнего уровня. Не драматически, конечно, обвала не будет, но рубль ослабнет. Можно искать либо какие-то надежные облигации, по которым есть более-менее хорошая точка входа, либо российские акции, которые выглядят как хорошая дивидендная история с перспективой роста», — подытожил он.
Ранее эксперты заявили, что рубль при негативном сценарии может достигнуть 80 рублей за доллар.
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