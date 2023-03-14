«Только не рубль»: Какую валюту купить на фоне кризиса в США

На прошлой неделе в США потерпел крах банк Silicon Valley, входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков страны. Это стало самым крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. В свою очередь, миллиардер Олег Дерипаска призвал россиян срочно продавать доллары. Голубовский согласился с предложением бизнесмена.

«Индекс доллара, похоже, показал свой максимум на Forex и перешел к ослаблению, которое может длиться довольно долго. Валюта США будет терять покупательную способность в силу того, что инфляция будет оставаться высокой. Даже если сейчас ее удастся сбить, она все равно будет повышенной. Конечно, этот процесс неравномерный. Могут быть отскоки, какие-то коррекции, но в целом доллар уходит вниз достаточно долго. Поэтому идея избавиться от доллара правильная», — сказал Голубовский.

Также собеседник НСН рассказал, что можно приобрести взамен доллара.

«Весьма неплохим вариантом может оказаться юань. С ним в долгосрочной перспективе можно очень неплохо заработать (порядка 10%) с точки зрения заработка на валютной переоценке. Еще более удачный вариант — золото, с ним вы заработаете даже больше», — добавил эксперт.

Вместе с тем финансист заявил, что покупать рубль вместо американской валюты — не лучшая идея.

«Сейчас резко снижается цена на нефть — она упала ниже 80 долларов за баррель против 87 неделю назад. А это явный признак кризиса. Снизятся цены на промметаллы, валютная выручка в целом. Снижение валютной выручки свидетельствует скорее о слабости рубля. Будет слабеть российская валюта и по отношению к юаню и доллару. Большая часть экспертов говорят о том, что рубль в конце года будет крепче, чем сейчас, но я не разделяю эту точку зрения. Он будет несколько слабее нынешнего уровня. Не драматически, конечно, обвала не будет, но рубль ослабнет. Можно искать либо какие-то надежные облигации, по которым есть более-менее хорошая точка входа, либо российские акции, которые выглядят как хорошая дивидендная история с перспективой роста», — подытожил он.

Ранее эксперты заявили, что рубль при негативном сценарии может достигнуть 80 рублей за доллар.

