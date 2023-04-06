«Снижают дефицит бюджета»: Экономист объяснил причины падения рубля
Максимум курс доллара вырастет до 85 рублей, но до конца года он снизится до 65 рублей, сказал НСН Александр Разуваев.
Экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев в беседе с НСН заявил, что в ближайшее время курс доллара может вырасти до 85 рублей, а делается это для снижения дефицита бюджета.
Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже поднялся выше 81 рубля впервые с 15 апреля 2022 года. По данным на 13:52 мск, доллар рос до 81,03 рубля. Евро находился на уровне 88,49 рубля. Разуваев считает, что до конца год курс доллара составит 65 рублей.
«Главная причина – дефицит бюджета. Ослабление рубля приводит к его снижению. Считаю, что максимум курс вырастет до 85 рублей за доллар, но затем он будет стоить 65 рублей. Это произойдет до конца года. Причин тому две: рост цен на нефть и возможное повышение ключевой ставки ЦБ, либо ее сохранение на прежнем уровне», - сказал Разуваев.
Финансовый аналитик Владимир Левченко в беседе с НСН назвал девальвацию рубля искусственной.
«Девальвация рубля, начавшаяся в декабре прошлого года, является искусственной. Устроена она нашими Минфином и Центробанком. Делается через простой механизм – нагнетание паники и стимулирования оттока капитала. Истерия уже достигает крайней степени. Значит скоро она закончится», - отметил Левченко.
Ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в эфире НСН заявил, что китайский юань продолжит укрепляться, через 15 лет его доля в международных расчетах составит уже 50 процентов.
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+9 371 / сут.
Умерли
397 тыс.+39 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+10 879 / сут.
- Сергей Лавров прибыл с визитом в Турцию
- Военные с помощью артиллерии выдворили диверсантов в Брянской области
- Ученые РФ объявили о создании квантового компьютера с облачным доступом
- Спортсмен из США назвал Россию и Дагестан разными странами
- В России еще видят потенциал для контактов с Молдавией
- Мишустин назвал Жириновского истинным патриотом
- «Мамы нет. Мама умерла»: Пригожин назвал виновных в массовой атаке дронов на Россию
- Ледовитость Антарктиды достигла рекордно низкого уровня
- Опрос: Россияне требуют ограничить скорость электросамокатов
- В России запретят продавать вейпы со скидками
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru