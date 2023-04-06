«Снижают дефицит бюджета»: Экономист объяснил причины падения рубля

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже поднялся выше 81 рубля впервые с 15 апреля 2022 года. По данным на 13:52 мск, доллар рос до 81,03 рубля. Евро находился на уровне 88,49 рубля. Разуваев считает, что до конца год курс доллара составит 65 рублей.

«Главная причина – дефицит бюджета. Ослабление рубля приводит к его снижению. Считаю, что максимум курс вырастет до 85 рублей за доллар, но затем он будет стоить 65 рублей. Это произойдет до конца года. Причин тому две: рост цен на нефть и возможное повышение ключевой ставки ЦБ, либо ее сохранение на прежнем уровне», - сказал Разуваев.

Финансовый аналитик Владимир Левченко в беседе с НСН назвал девальвацию рубля искусственной.

«Девальвация рубля, начавшаяся в декабре прошлого года, является искусственной. Устроена она нашими Минфином и Центробанком. Делается через простой механизм – нагнетание паники и стимулирования оттока капитала. Истерия уже достигает крайней степени. Значит скоро она закончится», - отметил Левченко.

Ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в эфире НСН заявил, что китайский юань продолжит укрепляться, через 15 лет его доля в международных расчетах составит уже 50 процентов.

