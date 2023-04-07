СМИ: в Госдуме раскрыли вероятность девальвации рубля
Девальвации рубля в России не будет, сообщил NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.
По его словам, курс зарубежной валюты в России циклично меняется, то повышаясь до 80 рублей за доллар, то опускаясь до 50 рублей.
Он отметил, что причиной изменений валюты выступают интересы экспортеров и импортеров. Экспортерам выгоднее дорогой доллар, так как они смогут продать свои товары дороже, а импортерам наоборот выгоднее, когда доллар стоит дешево, чтобы как можно дешевле купить за рубежом и дороже продать внутри страны, пояснил Арефьев.
Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил «Радиоточке НСН» о проблеме с наличной валютой в Москве – желающим её купить приходится «побегать» и переплачивать.
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