СМИ: в Госдуме раскрыли вероятность девальвации рубля

По его словам, курс зарубежной валюты в России циклично меняется, то повышаясь до 80 рублей за доллар, то опускаясь до 50 рублей.

Он отметил, что причиной изменений валюты выступают интересы экспортеров и импортеров. Экспортерам выгоднее дорогой доллар, так как они смогут продать свои товары дороже, а импортерам наоборот выгоднее, когда доллар стоит дешево, чтобы как можно дешевле купить за рубежом и дороже продать внутри страны, пояснил Арефьев.

Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил «Радиоточке НСН» о проблеме с наличной валютой в Москве – желающим её купить приходится «побегать» и переплачивать.

