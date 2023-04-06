«Сжечь рубль?»: Юань теснит доллар на фоне санкций и финансового кризиса в США
Аналитики оценивают последствия первой волны банковского кризиса в США и потери мировых экономик из-за санкций. Россиян призывают отказаться от доллара в пользу юаня, которому предрекают господство.
Власти США спровоцировали финансовый кризис, но отказываются это признавать, заявил ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис.
«Мы видели, как ФРС признал, что грядет рецессия, одновременно заявляя, что банки США в безопасности. Они признают, что прогнозы ВВП стали ниже и что, вероятнее всего, повышения ставок не ожидается. Это значит: "Мы сдаемся, мы опускаем руки, мы позволим рынку разобраться самому"», - эмоционально высказался он.
Он отметил, что аналитики давно предупреждали о финансовом кризисе и крахе банков, но власти до сих пор не хотят признавать проблему.
Ранее в США был закрыт Silicon Valley Bank, это стало наиболее крупным банкротством финансовой организации в стране после кризиса 2008 года. Ситуация с SVB связана с ростом ключевой ставки Федеральной резервной системы, спровоцировавшим обесценивание активов многих структур. Кроме того, в США были закрыты банки Silvergate и Signature Bank.
18 марта президент США Джо Байден заявил, что банковского кризиса в США не будет, таким образом он попытался успокоить граждан. Экс-министр труда, заслуженный экономист Сергей Калашников в пресс-центре НСН заявил, что кризис в банковской сфере США произошел из-за повышения ключевой ставки.
«Источником любого банковского кризиса является паника. Люди в США пришли забирать деньги, в банках их не оказалось, произошел крах. Люди пошли забирать деньги, потому что проценты, которые давал банк, были приемлемы при низких ставках Федеральной резервной системы. Банковская ставка была поднята и люди решили переложить деньги туда, где выгодно», - отметил Калашников.
Финансовые аналитики отмечают, что эта ситуация, если и не приведет к мировому финансовому кризису, точно отразится на «репутации» финансовой системы США, а, значит, ударит по доллару. Также эксперты отмечают, что санкции против России и угрозы США лишить Москву активов «пугают» мировое сообщество.
Так, американский обозреватель National Interest Брайан Патрик Болджер завил, что антироссийские санкции не привели к желаемому результату, а наоборот укрепили экономику России. Он рассказал, почему Москва теперь контролирует цены на золото и нефть.
«Стремление Запада сжечь рубль получило неприятные последствия. Укрепление цен на нефть оказало сопутствующее влияние на укрепление рубля», — отметил он.
По его словам, валюты, основанные на ресурсах, стали прорывом в экономике, Запад сам запустил этот механизм.
При этом, вторая волна мирового банковского кризиса может произойти осенью, заявил эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в эфире НСН. По его словам, в таком случае рубль может на некоторое время рухнуть на 30%.
«Если вспоминать 2008 год, именно на осень пришлось тяжелое падение сырьевых цен и рост доллара ко всем валютам. Мы тогда влетели в очень тяжелый кризис, когда рубль осыпался на 30% за год. Такого сценария исключить нельзя. Мы стабильно проживем до осени, а потом можем улететь за 100 за доллар и откатиться на 70», - предрек Голубовский.
По его словам, при таком сценарии самой надежной «валютой» будет золото. На фоне последних событий в США он посоветовал россиянам избавляться от наличных долларов, вкладываться в золото или юани.
«По юаню можно найти депозиты, по доллару нет. На юани, если вы купили их на брокерском счету, вы можете купить облигации российских корпораций. Вы на этом можете зарабатывать. От доллара россиянам сегодня надо уходить, потому что американцы могут еще больше закрутить гайки, например, забанить корреспондентские счета самого национального клирингового центра, то есть, самой биржи. Тогда вы эти доллары оттуда просто не выведете», - говорил он.
Через пять лет основной валютой будет юань, а не доллар, заявил экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев в беседе с НСН. По его словам, США никак не могут остановить этот процесс.
«Через пять лет юань будет основной валютой, а не доллар. Заморозив наши резервы, они (США, прим. НСН) подорвали доверие. Китай никому не выносит мозг. Главным в долларе всегда было то, что он надежный, теперь доллар нельзя считать надежным», - заявил он.
Накануне вице-президент Всемирного банка по вопросам экономики развития Индермит Гилл заявил, что мир ждет «потерянное десятилетие» из-за замедления темпов экономического роста. Мировое замедление темпов экономического роста связано с переделом мира, в котором многие страны не готовы мириться с гегемонией США, заявил на этом фоне заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в беседе с НСН.
По словам Кирьянова, страны целых регионов начинают усиливать свое влияние, поэтому замедление вскоре сменится ростом, но уже при другой экономической структуре мира.
Россия смогла обеспечить устойчивость ситуации во внутренней экономике, несмотря на западные санкции, которые привели к резкому разрыву связей. Такую оценку ситуации ранее дал президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по теме развития промышленности страны на фоне ограничительных мер.
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