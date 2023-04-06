«Сжечь рубль?»: Юань теснит доллар на фоне санкций и финансового кризиса в США

18 марта президент США Джо Байден заявил, что банковского кризиса в США не будет, таким образом он попытался успокоить граждан. Экс-министр труда, заслуженный экономист Сергей Калашников в пресс-центре НСН заявил, что кризис в банковской сфере США произошел из-за повышения ключевой ставки.

«Источником любого банковского кризиса является паника. Люди в США пришли забирать деньги, в банках их не оказалось, произошел крах. Люди пошли забирать деньги, потому что проценты, которые давал банк, были приемлемы при низких ставках Федеральной резервной системы. Банковская ставка была поднята и люди решили переложить деньги туда, где выгодно», - отметил Калашников.

Финансовые аналитики отмечают, что эта ситуация, если и не приведет к мировому финансовому кризису, точно отразится на «репутации» финансовой системы США, а, значит, ударит по доллару. Также эксперты отмечают, что санкции против России и угрозы США лишить Москву активов «пугают» мировое сообщество.

Так, американский обозреватель National Interest Брайан Патрик Болджер завил, что антироссийские санкции не привели к желаемому результату, а наоборот укрепили экономику России. Он рассказал, почему Москва теперь контролирует цены на золото и нефть.

«Стремление Запада сжечь рубль получило неприятные последствия. Укрепление цен на нефть оказало сопутствующее влияние на укрепление рубля», — отметил он.

По его словам, валюты, основанные на ресурсах, стали прорывом в экономике, Запад сам запустил этот механизм.

При этом, вторая волна мирового банковского кризиса может произойти осенью, заявил эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в эфире НСН. По его словам, в таком случае рубль может на некоторое время рухнуть на 30%.

«Если вспоминать 2008 год, именно на осень пришлось тяжелое падение сырьевых цен и рост доллара ко всем валютам. Мы тогда влетели в очень тяжелый кризис, когда рубль осыпался на 30% за год. Такого сценария исключить нельзя. Мы стабильно проживем до осени, а потом можем улететь за 100 за доллар и откатиться на 70», - предрек Голубовский.

По его словам, при таком сценарии самой надежной «валютой» будет золото. На фоне последних событий в США он посоветовал россиянам избавляться от наличных долларов, вкладываться в золото или юани.