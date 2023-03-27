«Реальный выход!»: Колташов рассказал, к чему приведет девальвация доллара

«Федеральный резерв США выделил за неделю 500 миллиардов долларов на поддержку финансового сектора. Это только уменьшит скорость и зоны экономического кризиса. Другие страны, которые окажутся под давлением, будут менять подходы, чтобы сохранить независимость. США заблуждаются, думая, что политика повышенной ставки возвращает мир в 1981-1982 годы. Это большая ошибка. Для США реальный выход – девальвация доллара. Если бы они опустили доллар в несколько раз, то это вызвало бы проблемы в американской экономике, но также быстро можно было бы перестроить промышленные предприятия», - сказал Колташов.

Ранее Директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в пресс-центре НСН заявил, что банковский кризис в США может привести к ослаблению рубля.

