«Реальный выход!»: Колташов рассказал, к чему приведет девальвация доллара
Девальвация доллара для США реальный выход из положения, сказал НСН Василий Колташов.
Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов заявил в пресс-центре НСН, что девальвация доллара является выходом для США из банковского кризиса.
«Федеральный резерв США выделил за неделю 500 миллиардов долларов на поддержку финансового сектора. Это только уменьшит скорость и зоны экономического кризиса. Другие страны, которые окажутся под давлением, будут менять подходы, чтобы сохранить независимость. США заблуждаются, думая, что политика повышенной ставки возвращает мир в 1981-1982 годы. Это большая ошибка. Для США реальный выход – девальвация доллара. Если бы они опустили доллар в несколько раз, то это вызвало бы проблемы в американской экономике, но также быстро можно было бы перестроить промышленные предприятия», - сказал Колташов.
Ранее Директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в пресс-центре НСН заявил, что банковский кризис в США может привести к ослаблению рубля.
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