Силуанов спрогнозировал будущее курса рубля
6 апреля 202315:22
Рубль начнет укрепление на фоне роста цен на российские энергоносители, рассказал в интервью телеграм-каналу SHOT министр финансов России Антон Силуанов.
Он отметил, что цена рубля зависит от торгового баланса. И из-за текущего увеличения цен на российские энергоносители государство получит приток валюты, что повлияет на укрепление рубля.
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6 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru