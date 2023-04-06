Силуанов спрогнозировал будущее курса рубля

Рубль начнет укрепление на фоне роста цен на российские энергоносители, рассказал в интервью телеграм-каналу SHOT министр финансов России Антон Силуанов.

Он отметил, что цена рубля зависит от торгового баланса. И из-за текущего увеличения цен на российские энергоносители государство получит приток валюты, что повлияет на укрепление рубля.


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Фото: photo.roscongress.org
ТЕГИ:Курс РубляАнтон Силуанов

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