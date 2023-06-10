Долгое расследование. В России назвали причины проволочек в следствии о взрывах «Северных потоков»
Расследование взрывов на «Северных потоках» не выгодно западным политикам - придется платить компенсацию России. Однако, доказать вину в причастности какой-либо страны к инциденту будет сложно, считает Игорь Юшков.
Немецкие следователи изучают улики о том, что подорвавшие газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» диверсанты использовали Польшу в качестве оперативной базы. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Эксперты выясняют, почему яхта «Андромеда», предположительно, использовавшаяся для диверсий, вошла в воды Польши. Некоторые улики доказывают, что республика была центром «материально-технического обеспечения и финансирования» атаки на трубопроводы.
О возможной причастности властей Польши и Украины к терактам на газопроводах «Северный поток» американская газета The Washington Post писала в начале апреля. По данным WP, предположения о причастности Польши и Украины основаны на выводах германской стороны. При этом Евросоюз и НАТО не стремятся к объективному расследованию терактов. Западные политики стараются обходить эту тему стороной, констатировало издание.
К терактам на газопроводах «Северный поток» причастны двое граждан Украины, пишет немецкое издание Süeddeutsche Zeitung.
По данным газеты, в процессе расследования правоохранительные органы Германии вышли на польское туристическое агентство Feeria Lwowa, которое арендовало судно «Андромеда». На нем подозреваемые направились к двум ниткам газопровода.
Сообщается, что в причастности к подрыву «Северных потоков» подозревают двух украинцев. Их имена не разглашаются.
Следственные органы Германии вышли на след возможного исполнителя теракта на газопроводах «Северный поток», пишет газета Süddeutsche Zeitung.
Сообщается, что 25 мая во Франкфурте-на-Одере следователи провели обыск в квартире у женщины. По данным правоохранительных органов, она могла состоять в семейных отношениях с возможным исполнителем теракта.
Женщина сотрудничает со следствием и проходит как свидетель. Она заявила, что имеет общего ребенка с 26-летним военнослужащим ВСУ.Во время независимой экспедиции на месте взрывов на трубопроводах «Северные потоки» обнаружен ботинок, который обычно надевают дайверы ВМС США и Украины, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на GrayZone.
Журналист интернет-издания 24 мая приплыл на лодке к месту диверсии и несколько минут смотрел в прямом эфире видео, снятое подводным коптером. Он обнаружил повреждения трубопровода, а также странный объект. Им оказались черно-оранжевые дайверские ботинки. Grayzone не исключает, что ботинок мог потеряться, когда его владелец устанавливал бомбу.
Для подрыва газопроводов «Северный поток» был использован октоген. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на источники в прокуратуре.
Издание отмечает, что остатки этого взрывчатого вещества были обнаружены на большой площади яхты «Андромеда».
При этом проведённое в Польше расследование не подтвердило выводы Германии об участии в диверсии на газопроводах «Северный поток» экипажа яхты «Андромеда», сообщает RT.
Также уточняется, что октоген легче других взрывчатых веществ, поэтому для его транспортировки могло использоваться небольшое судно.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале поинтересовалась, почему диверсии на газопроводах «Северный поток» расследуются так долго.
«Скоро уже год со дня теракта, но западные режимы, вовлечённые в ситуацию прямо и косвенно, упорно молчат», - подчеркнула Захарова.
МИД России еще 25 мая выразил протест послам Германии, Дании и Швеции из-за отсутствия результатов расследования. В ведомстве назвали неприемлемым уклонение от сотрудничества с Москвой, передает «Радиоточка НСН».
Никакая страна добровольно не согласится компенсировать ущерб России за подрыв «Северных потоков», заявил эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в разговоре с НСН. По его словам, такой сценарий будет возможен, только если вина конкретной страны будет доказана Международным судом.
«Подобные промышленные объекты застрахованы. Мы ничего не слышим по поводу страхования: будут ли выплаты и так далее. Могут быть вопросы о том, попадает ли это под страховой случай и как это квалифицировать. Страховые, конечно, будут тянуть время и говорить: давайте разберемся. Сейчас политические противники говорят о том, что это действительно был намеренный взрыв. Никакая страна добровольно не согласится ничего компенсировать, пока не будет доказано Международным судом, кто это сделал. Доказать вину будет сложно. Максимум можно будет получить страховые выплаты», - сказал Юшков.
Ранее президент Польши Анджей Дуда в интервью CNN заявил о выгоде Европы от подрыва газопроводов «Северный поток». По его мнению, Европа должна избавляться от зависимости от российских энергоносителей. Польский президент заявил, что с этой точки зрения теракт на газопроводах выгоден ЕС, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Долгое расследование. В России назвали причины проволочек в следствии о взрывах «Северных потоков»
- Власти Полтавской области заявили о повреждении аэродрома ВСУ в Миргороде
- Хакеры атаковали компании России под видом рассылки о призыве
- Океанолог: В России больше шансов умереть от комара, чем от акулы
- Володин: Санкции перестали быть действенным инструментом сдерживания развития России
- ВСУ продолжают обстреливать Крым. Россия отвечает
- На Украине заявили, что Киев получит алгоритм вступления в НАТО
- СМИ: В Германии изучают улики о причастности Польши к атакам на «Северные потоки»
- Аксенов: В Крыму сбили две украинские баллистические ракеты
- Бойцы группировки «Запад» сорвали три попытки проведения ротации ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru