Долгое расследование. В России назвали причины проволочек в следствии о взрывах «Северных потоков»

Никакая страна добровольно не согласится компенсировать ущерб России за подрыв «Северных потоков», заявил эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в разговоре с НСН. По его словам, такой сценарий будет возможен, только если вина конкретной страны будет доказана Международным судом.

«Подобные промышленные объекты застрахованы. Мы ничего не слышим по поводу страхования: будут ли выплаты и так далее. Могут быть вопросы о том, попадает ли это под страховой случай и как это квалифицировать. Страховые, конечно, будут тянуть время и говорить: давайте разберемся. Сейчас политические противники говорят о том, что это действительно был намеренный взрыв. Никакая страна добровольно не согласится ничего компенсировать, пока не будет доказано Международным судом, кто это сделал. Доказать вину будет сложно. Максимум можно будет получить страховые выплаты», - сказал Юшков.



Ранее президент Польши Анджей Дуда в интервью CNN заявил о выгоде Европы от подрыва газопроводов «Северный поток». По его мнению, Европа должна избавляться от зависимости от российских энергоносителей. Польский президент заявил, что с этой точки зрения теракт на газопроводах выгоден ЕС, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



