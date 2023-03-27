«Доказать вину»: Кто компенсирует ущерб за подрыв «Северных потоков»

Накануне директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский в интервью РИА Новости заявил, что Москва может со временем поставить вопрос о компенсации ущерба из-за подрыва газопроводов «Северный поток». Игорь Юшков отметил, что Россия может рассчитывать максимум на страховые выплаты.

«Подобные промышленные объекты застрахованы. Мы ничего не слышим по поводу страхования: будут ли выплаты и так далее. Могут быть вопросы о том, попадает ли это под страховой случай и как это квалифицировать. Страховые, конечно, будут тянуть время и говорить: давайте разберемся. Сейчас политические противники говорят о том, что это действительно был намеренный взрыв. Никакая страна добровольно не согласится ничего компенсировать, пока не будет доказано Международным судом, кто это сделал. Доказать вину будет сложно. Максимум можно будет получить страховые выплаты», - сказал Юшков.

По его словам, при нынешней конфронтации России и Запада говорить о перспективах восстановления «Северных потоков» преждевременно. При этом Юшков указал, что если восстановление поставок все же будет, то уцелевшую нитку «Северного потока 2» можно будет использовать в первую очередь.

«Дальше будет появляться все больше абсурдных версий для того, чтобы люди вообще устали от этой темы. То украинские активисты, то немцы, то шведы взорвали. Со стороны Запада накидывается куча версий. При нынешней политической конфронтации России и Запада говорить о перспективах восстановления «Северных потоков» преждевременно. Хотя одна из ниток «Северного потока 2» уцелела. Если будет восстановление поставок, то ее можно будет использовать в первую очередь. Но «Северный поток 2» так и не был запущен. Уцелевшая нитка должна будет получить еще и сертификат на ввод в эксплуатацию. Только после этого нужно будет начать работы», - резюмировал Юшков.