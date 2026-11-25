Канцлер Германии Фридрих Мерц будет до последнего держаться за свой пост, несмотря на растущее недовольство его деятельностью внутри страны. Об этом в комментарии НСН заявил глава фракции «Альтернатива для Германии» в парламенте Баварии Ульрих Зингер.

Работой Фридриха Мерца в должности канцлера недовольны 88% граждан ФРГ, показали результаты еженедельного опроса социологического института Forsa по заказу телеканалов RTL и n-tv. Это рекордное падение рейтинга. Положительно работу главы правительства оценивают только 11% жителей. Поддержка Мерца продолжает сокращаться и среди сторонников консервативного блока ХДС/ХСС, который он возглавляет. Политику канцлера одобряют только 39% христианских демократов.