Канцлер Украины: В АдГ объяснили рекордное падение рейтинга Мерца
Глава правительства ФРГ увлечен поддержкой Киева вместо решения внутренних проблем, заявил НСН Ульрих Зингер.
Канцлер Германии Фридрих Мерц будет до последнего держаться за свой пост, несмотря на растущее недовольство его деятельностью внутри страны. Об этом в комментарии НСН заявил глава фракции «Альтернатива для Германии» в парламенте Баварии Ульрих Зингер.
Работой Фридриха Мерца в должности канцлера недовольны 88% граждан ФРГ, показали результаты еженедельного опроса социологического института Forsa по заказу телеканалов RTL и n-tv. Это рекордное падение рейтинга. Положительно работу главы правительства оценивают только 11% жителей. Поддержка Мерца продолжает сокращаться и среди сторонников консервативного блока ХДС/ХСС, который он возглавляет. Политику канцлера одобряют только 39% христианских демократов.
«Столь высокий уровень недовольства Фридрихом Мерцем — прежде всего результат провальной внутренней политики. Правительство не справляется с проблемами внутри страны, о чем свидетельствуют высокие цены на энергоносители, рост безработицы и стагнирующая экономика. С начала конфликта на Украине ФРГ выделила более 100 миллиардов евро на гражданскую и военную поддержку Киева, а также на помощь беженцам, при этом проблемы собственного населения остаются нерешёнными. Мерц всё больше выглядит не канцлером Германии, а канцлером Украины. На фоне 88% недовольных давно пора сделать политические выводы и подать в отставку», - отметил собеседник НСН.
Однако он не прогнозирует добровольный уход Мерца с поста канцлера в ближайшее время.
«Дело в том, что правящая коалиция ХДС/ХСС и СДПГ находится в политическом тупике. Реальной альтернативы Мерцу на данный момент не просматривается. Одна из главных причин — упорное стремление ХДС/ХСС сохранять так называемый «защитный барьер» против партии АдГ. Особенно большие разногласия существуют во внешней политике. АдГ выступает за диалог с Россией, мирное урегулирование конфликта и отмену санкций. Союз ХДС/ХСС, напротив, придерживается санкционной политики и её дальнейшее ужесточение. При этом он по-прежнему зависит от своего партнёра по коалиции — СДПГ. Поэтому, несмотря на столь низкий уровень доверия, Мерц останется у власти до конца парламентского срока», - заключил Ульрих Зингер.
Согласно опросу, если бы выборы в парламент ФРГ состоялись в ближайшее воскресенье, первое место заняла бы АдГ с поддержкой 26% избирателей. Блок ХДС/ХСС оказался бы на втором месте с 21%. Далее следуют «Зеленые» с 16%, СДПГ с 13% и Левая партия с 11%.
Ранее стало известно, что Фридрих Мерц пригрозил заблокировать принятие бюджета ЕС на 2028–2034 годы, если все страны-члены не возьмут на себя обязательство участвовать в финансировании Украины. Как заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» венгерский журналист Габор Штир, такие угрозы вполне могут запустить процесс распада ЕС.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Глава Соцфонда рассказал, как будут индексировать страховые пенсии в 2027 году
- Онищенко опроверг пользу водки с перцем в борьбе с гриппом
- Останемся без «Горничной»: К чему приведет квотирование зарубежного кино
- Онищенко оценил вероятность пандемии из-за «супербактерии»
- Лукашенко заявил, что находится в постоянном контакте с Макроном
- Объявлен список претендентов на «Золотую маску» в восьми номинациях
- Миллионы смертей? Чем опасна устойчивость инфекций к антибиотикам
- Онищенко призвал запретить шоу «Беременна в 16»
- Россиянам напомнили, как правильно применять антибиотики
- Радио JAZZ подготовило спецэфир в день своего рождения