Песков призвал выявить детали атаки на «Северные потоки» в ходе расследования

Песков напомнил, что у России есть данные о том, что англосаксы, возможно, причастны к этому террористическому акту. Кроме того, представитель Кремля подчеркнул, что Россию не допускают к любым попыткам расследования.

Ранее, 6 июня, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале указала, что расследование диверсий на «Северных потоках» проходит слишком медленно. Она отметила, что западные режимы, вовлеченные в ситуацию прямо и косвенно, упорно молчат, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

