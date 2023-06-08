Песков призвал выявить детали атаки на «Северные потоки» в ходе расследования
Все детали диверсии на газопроводах «Северный поток» должны быть выявлены в ходе прозрачного расследования. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости.
Песков напомнил, что у России есть данные о том, что англосаксы, возможно, причастны к этому террористическому акту. Кроме того, представитель Кремля подчеркнул, что Россию не допускают к любым попыткам расследования.
Ранее, 6 июня, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале указала, что расследование диверсий на «Северных потоках» проходит слишком медленно. Она отметила, что западные режимы, вовлеченные в ситуацию прямо и косвенно, упорно молчат, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru