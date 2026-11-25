Онищенко рассказал, чем опасна «супербактерия»
Геннадий Онищенко заявил НСН, что подобные бактерии приводят к осложнениям там, где этого быть не должно.
Любая банальная операция по удалению аппендицита может закончиться осложнением, если распространится бактерия, устойчивая к лекарствам, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.
«Это, прежде всего, заражение внутри больницы. Что это такое? Даже любая банальная операция по удалению аппендицита может закончиться тем, что у человека в организме будет Klebsiella pneumoniae, устойчивая к вирусам, которая вызовет гнойное осложнение того же банального аппендицита. Поэтому, конечно, здесь вопрос важный», - объяснил он.
Всемирная организация здравоохранения заявила о стремительном росте устойчивости бактерий к антибиотикам во всём мире. Согласно докладу ВОЗ, уже каждая шестая лабораторно подтверждённая бактериальная инфекция в мире оказалась устойчивой к антибиотикам. Более того, в период с 2018 по 2023 год устойчивость выросла более чем в 40% отслеживаемых комбинаций «бактерия — антибиотик». Средний ежегодный прирост устойчивости по этим показателям составлял 5–15%.
Особенно тревожная ситуация складывается сейчас в европейских больницах, где распространяются так называемые супербактерии, способные противостоять сразу нескольким группам препаратов.
В частности, число инфекций крови, вызванных устойчивой к карбапенемам Klebsiella pneumoniae, в странах ЕС выросло на 72% в 2025 году по сравнению с 2019 годом. Некоторые штаммы приобрели устойчивость даже к современным антибиотикам, которые разрабатывались специально для борьбы с подобными инфекциями. В наиболее тяжёлых случаях у врачей практически не остаётся эффективных вариантов лечения.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Глава Соцфонда рассказал, как будут индексировать страховые пенсии в 2027 году
- Онищенко опроверг пользу водки с перцем в борьбе с гриппом
- Останемся без «Горничной»: К чему приведет квотирование зарубежного кино
- Онищенко оценил вероятность пандемии из-за «супербактерии»
- Лукашенко заявил, что находится в постоянном контакте с Макроном
- Объявлен список претендентов на «Золотую маску» в восьми номинациях
- Миллионы смертей? Чем опасна устойчивость инфекций к антибиотикам
- Онищенко призвал запретить шоу «Беременна в 16»
- Россиянам напомнили, как правильно применять антибиотики
- Радио JAZZ подготовило спецэфир в день своего рождения