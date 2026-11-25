Всемирная организация здравоохранения заявила о стремительном росте устойчивости бактерий к антибиотикам во всём мире. Согласно докладу ВОЗ, уже каждая шестая лабораторно подтверждённая бактериальная инфекция в мире оказалась устойчивой к антибиотикам. Более того, в период с 2018 по 2023 год устойчивость выросла более чем в 40% отслеживаемых комбинаций «бактерия — антибиотик». Средний ежегодный прирост устойчивости по этим показателям составлял 5–15%.

Особенно тревожная ситуация складывается сейчас в европейских больницах, где распространяются так называемые супербактерии, способные противостоять сразу нескольким группам препаратов.

В частности, число инфекций крови, вызванных устойчивой к карбапенемам Klebsiella pneumoniae, в странах ЕС выросло на 72% в 2025 году по сравнению с 2019 годом. Некоторые штаммы приобрели устойчивость даже к современным антибиотикам, которые разрабатывались специально для борьбы с подобными инфекциями. В наиболее тяжёлых случаях у врачей практически не остаётся эффективных вариантов лечения.

