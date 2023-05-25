Послы Германии, Дании и Швеции были вызваны в МИД РФ из-за «Северных потоков»

Послов Германии, Дании и Швеции были вызваны в МИД РФ, где им заявили протест из-за отсутствия у российской стороны результатов расследований по диверсиям на «Северных потоках».

Следы взрывчатки обнаружены на яхте по делу подрыва «Северных потоков»

В заявлении российского дипломатического ведомства говорится, что Москва считает неприемлемым уклонение немецких, датских и шведских властей «от взаимодействия с РФ в данном деле».

В МИД указали, что подобные действия свидетельствуют об отсутствии у данных стран заинтересованности в установлении подлинных обстоятельств произошедшего, а также попытках затянуть время, чтобы «скрыть следы и истинных виновников преступления».

В российском министерстве подчеркнули, что Россия будет и дальше добиваться от Германии, Швеции и Дании «всеобъемлющего расследования» взрывов с обязательным подключением Москвы.

Ранее Совбез ООН отклонил проект резолюции России по «Северным потокам», призывающую генсека создать международную комиссию для расследования диверсий, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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