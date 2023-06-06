В США заявили, что ЦРУ знало о планах Украины по «Северным потокам»
Центральное разведывательное управление США знало о планах Украины подорвать газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом сообщило издание The Washington Post.
Отмечается, что администрации американского лидера Джо Байдена о планах ВСУ было известно за три месяца до подрыва газопроводов.
Вместе с тем ранее сообщалось, что у Германии накапливается все больше доказательств того, что Украина приложила руку к терактам на «Северных потоках». Кроме того, немецкие власти считают крайне маловероятной причастность к диверсиям России.
Ранее во время независимой экспедиции на месте взрывов на «Северных потоках» был обнаружен ботинок, который обычно надевают дайверы ВМС США и Украины. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В США заявили, что ЦРУ знало о планах Украины по «Северным потокам»
- Захарова указала на слишком медленное расследование диверсий на «Северных потоках»
- Путин поручил изучить вопрос о российских авто в каршеринге и такси
- Путин поручил расширить пункт пропуска «Гуково» на границе Ростовской области и ЛНР
- Путин присвоил звание адмирала командующему Черноморским флотом России
- В российские школы вернут черчение
- ООН направит гуманитарную помощь в пострадавшие от разрушения Каховской ГЭС районы
- В Крыму заявили о готовности к курортному сезону
- Путин рекомендовал регионам бесплатно выдавать земельные участки героям СВО
- Город Алешки в Херсонской области оказался практически затоплен
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru