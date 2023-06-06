В США заявили, что ЦРУ знало о планах Украины по «Северным потокам»

Отмечается, что администрации американского лидера Джо Байдена о планах ВСУ было известно за три месяца до подрыва газопроводов.

Вместе с тем ранее сообщалось, что у Германии накапливается все больше доказательств того, что Украина приложила руку к терактам на «Северных потоках». Кроме того, немецкие власти считают крайне маловероятной причастность к диверсиям России.

Ранее во время независимой экспедиции на месте взрывов на «Северных потоках» был обнаружен ботинок, который обычно надевают дайверы ВМС США и Украины. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

