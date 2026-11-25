Четвертый сезон после трехлетнего перерыва показал рекордные рейтинги для комедий Apple TV: за первые 54 дня в США набрал 3,6 миллиарда минут просмотра, включая 866 миллионов за первую неделю. В финале Тед стал помощником тренера, а Элис Чилтон возглавила женскую команду «Ричмонда». Говоря о большом перерыве перед четвертым сезоном, кинокритик отметил, что зачастую такие передышки идут на пользу проекту.

«Мне кажется, если перерывы не связаны с протестами сценаристов или какими‑то катаклизмами, чаще всего они идут на пользу. Судя по продолжению "Клиники", авторы "Теда Лассо" умеют делать перерывы и грамотно расходовать это время — на дополнительную подготовку, на повышение качества контента. И тот, и другой проект показали феноменальные результаты, несмотря на большие перерывы. У "Клиники" перерыв был огромным по годам, а "Тед Лассо" для актуального сериала тоже сделал паузу — обычно студии этого не любят, потому что "надо ковать железо, пока горячо". Но здесь мы видим положительный пример: зрители не растеряли интерес, а качество не упало», — отметил Баженов.

По его словам, поклонникам сериала не стоит слепо ждать фурора, потому что от ошибок не застрахован никто.

«Риск провала всегда есть. Может случиться осечка, где‑то будет просадка по качеству — и продолжение окажется не лучше. Опять же, ссылаюсь на ту же "Клинику": бывали сезоны, которые оказывались хуже, но потом авторы это исправляли. Сложно на 100% заявить, что пятый сезон будет мегауспешным, что он всех обойдет или, наоборот, провалится. Все сильно зависит от того, каким он по факту получился», — добавил Баженов.

Ранее Евгений Баженов сказал НСН, что взрослый Маколей Калкин на постере к новой части фильма «Один дома», а также заигрывание с оригинальным сюжетом точно привлечет зрителей к экранам.

