«Не треплет нервы»: Чем сериал «Тед Лассо» очаровал зрителей
Иногда зрителям очень хочется доброго контента — оказаться в компании приятных персонажей, без страшной нервотрепки, сказал НСН Евгений Баженов.
Сериал «Тед Лассо» очаровал зрителей своей добротой, отсутствием агрессии и безопасностью, сказал НСН блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian), добавив, что иногда людям хочется именно такого контента.
Apple TV официально подтвердил продление комедийного сериала «Тед Лассо» на пятый сезон. Съемки, по слухам, стартуют 14 апреля. Главные роли вновь исполнят Джейсон Судейкис (Тед Лассо), Брендан Хант (тренер Бирд), Ханна Уоддингем (Ребекка), Бретт Голдштейн (Рой Кент) и Джуно Темпл (Кили). К ним присоединится Таня Рейнольдс в роли тренера Элис Чилтон. Сериал рассказывает о тренере по американскому футболу, который возглавил английский клуб «Ричмонд» без опыта в европейском футболе, но своим оптимизмом завоевал симпатии скептиков. Проект получил всеобщее признание, а первые два сезона принесли ему «Эмми» за лучшее комедийное шоу. Баженов отметил, что сериал дарит зрителям возможность оказаться в компании приятных персонажей.
«Я как сторонний наблюдатель скажу: несмотря на то, что я фанат авторов (они сделали "Клинику"), и я большой любитель этого сериала, "Тед Лассо" мне не очень понравился. Тем не менее могу поставить диагноз, почему он нравится людям. Это очень добрый, уютный, мягкий сериал, и даже своим юмором он не "наседает" на зрителя. В нем нет какой‑то внутренней агрессии — он максимально спокоен и безопасен, не треплет нервы. По крайней мере, так было в первом сезоне: он не заставлял испытывать страшных эмоций, был максимально положительным, приятным и уютным. Мне кажется, иногда очень хочется именно такого контента — оказаться в компании приятных персонажей, без страшной нервотрепки. Если вспомнить ту же "Клинику", там основа жизни людей — больница, то есть постоянное напряжение. Здесь все иначе: ставки немного другие, а персонажи, как мне показалось, мягче — по крайней мере, основной герой. При этом у героев есть проблемы, но все подается так, будто точно все будет хорошо. Это действительно очень позитивный и добрый сериал», — сказал собеседник НСН.
Четвертый сезон после трехлетнего перерыва показал рекордные рейтинги для комедий Apple TV: за первые 54 дня в США набрал 3,6 миллиарда минут просмотра, включая 866 миллионов за первую неделю. В финале Тед стал помощником тренера, а Элис Чилтон возглавила женскую команду «Ричмонда». Говоря о большом перерыве перед четвертым сезоном, кинокритик отметил, что зачастую такие передышки идут на пользу проекту.
«Мне кажется, если перерывы не связаны с протестами сценаристов или какими‑то катаклизмами, чаще всего они идут на пользу. Судя по продолжению "Клиники", авторы "Теда Лассо" умеют делать перерывы и грамотно расходовать это время — на дополнительную подготовку, на повышение качества контента. И тот, и другой проект показали феноменальные результаты, несмотря на большие перерывы. У "Клиники" перерыв был огромным по годам, а "Тед Лассо" для актуального сериала тоже сделал паузу — обычно студии этого не любят, потому что "надо ковать железо, пока горячо". Но здесь мы видим положительный пример: зрители не растеряли интерес, а качество не упало», — отметил Баженов.
По его словам, поклонникам сериала не стоит слепо ждать фурора, потому что от ошибок не застрахован никто.
«Риск провала всегда есть. Может случиться осечка, где‑то будет просадка по качеству — и продолжение окажется не лучше. Опять же, ссылаюсь на ту же "Клинику": бывали сезоны, которые оказывались хуже, но потом авторы это исправляли. Сложно на 100% заявить, что пятый сезон будет мегауспешным, что он всех обойдет или, наоборот, провалится. Все сильно зависит от того, каким он по факту получился», — добавил Баженов.
Ранее Евгений Баженов сказал НСН, что взрослый Маколей Калкин на постере к новой части фильма «Один дома», а также заигрывание с оригинальным сюжетом точно привлечет зрителей к экранам.
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