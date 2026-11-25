От охранников до предпринимателей: Куда берут на работу ветеранов СВО
Большинству ветеранов СВО месяцами не удается устроиться на работу из-за эмоционального выгорания и слишком высоких зарплатных ожиданий, сказала НСН Зулия Лоикова.
Как правило, ветераны СВО устраиваются работать охранниками, телохранителями, таксистами, кто-то открывает свой бизнес, но большинство месяцами не может найти работу из-за выгорания и завышенных требований к зарплате. Об этом НСН заявила HR-эксперт и карьерный консультант Зулия Лоикова.
Помощь в трудоустройстве попросили 44 868 ветеранов спецоперации России на Украине. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Минтруда на конец сентября 2026 года, представленные в Общественной палате России советником министра труда и соцзащиты Дмитрием Мячиным, сообщило издание «Ведомости». Лоикова перечислила отрасли, в которых наиболее часто берут на работу ветеранов СВО.
«В основном они становятся охранниками, телохранителями. Есть специальные фонды, которые занимаются трудоустройством ветеранов СВО, где их обучают, адаптируют, помогают психологически, также вернувшимся бойцам СВО помогают реабилитационные учреждения. Звучало мнение, что их будут квотировать на работу в образовательные учреждения, но для этого у человека должна быть определенная специализация. Еще их иногда берут в продажи, если люди сами хотят этим заниматься. Очень часто ветераны СВО идут работать в такси, в логистические компании, устраиваются сборщиками, тестировщиками дронов. В регионах их берут на производство, на заводы, на стройки. Полученные во время службы навыки могут также пригодиться в административной работе, в управлении, в предпринимательстве — порой создаются очень интересные проекты», — сказала Лоикова.
Вместе с тем, уточнила собеседница НСН, часто ветераны СВО испытывают сложности с трудоустройством из-за завышенных зарплатных ожиданий и эмоционального выгорания.
«Большую часть ветеранов СВО, к сожалению, не берут никуда. Люди привыкли к тому, что есть какая-то ставка, они ее получают и не понимают иногда механизмов работы рынка. Ту зарплату, на которую они претендуют, им не готовы платить. Кроме того, военный опыт может стать преимуществом, но не всегда. Первое, что ценится, — это дисциплина, ответственность, умение работать в коллективе, организованность, умение принимать решения. Смотрят на образование, гражданскую профессию, опыт, личные планы. Есть и еще одна проблема — если они не адаптированы к мирной жизни, их даже не рассматривают. У большинства идет очень сильное выгорание, например, в охранных предприятиях от этого зависит безопасность охраняемого лица. Ветераны вынуждены месяцами искать работу», — добавила она.
В свою очередь основатель сервиса SuperJob Алексей Захаров отметил, что чаще всего ветераны СВО возвращаются в ту же профессию, в которой развивались ранее.
«Большинство возвращаются в ту же отрасль, где и работали раньше. Кто был трактористом, будет трактористом, был токарем — будет токарем и так далее. Их ждут там, откуда они ушли. Абсолютному меньшинству, кому спецоперация кардинально изменила траекторию жизни, приходится проходить переобучение», — сказал он НСН.
Ранее начальник главного штаба движения «Юнармия», Герой России Владислав Головин заявил, что привлечение ветеранов специальной военной операции в качестве наставников для детей и молодежи помогает их интеграции в мирную жизнь.
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