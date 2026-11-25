Как правило, ветераны СВО устраиваются работать охранниками, телохранителями, таксистами, кто-то открывает свой бизнес, но большинство месяцами не может найти работу из-за выгорания и завышенных требований к зарплате. Об этом НСН заявила HR-эксперт и карьерный консультант Зулия Лоикова.

Помощь в трудоустройстве попросили 44 868 ветеранов спецоперации России на Украине. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Минтруда на конец сентября 2026 года, представленные в Общественной палате России советником министра труда и соцзащиты Дмитрием Мячиным, сообщило издание «Ведомости». Лоикова перечислила отрасли, в которых наиболее часто берут на работу ветеранов СВО.

«В основном они становятся охранниками, телохранителями. Есть специальные фонды, которые занимаются трудоустройством ветеранов СВО, где их обучают, адаптируют, помогают психологически, также вернувшимся бойцам СВО помогают реабилитационные учреждения. Звучало мнение, что их будут квотировать на работу в образовательные учреждения, но для этого у человека должна быть определенная специализация. Еще их иногда берут в продажи, если люди сами хотят этим заниматься. Очень часто ветераны СВО идут работать в такси, в логистические компании, устраиваются сборщиками, тестировщиками дронов. В регионах их берут на производство, на заводы, на стройки. Полученные во время службы навыки могут также пригодиться в административной работе, в управлении, в предпринимательстве — порой создаются очень интересные проекты», — сказала Лоикова.