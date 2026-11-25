ФСБ задержала агента Киева, атаковавшего дронами машину чиновника из Мелитополя
Агента спецслужб Украины задержали за покушение на сотрудника администрации Мелитополя в Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Центр общественных связей ФСБ.
По данным ведомства, гражданин России 1962 года рождения установил контакт с представителем украинских спецслужб, пишет RT. С помощью сброса с беспилотника он получил FPV-дроны с компонентами самодельных взрывных устройств с поражающими элементами и собрал их по инструкциям куратора. Злоумышленник привел дроны в боевое состояние и установил их неподалеку от места работы чиновника администрации Мелитополя.
«В результате атаки на служебный автомобиль должностное лицо не пострадало», — подчеркнули в ФСБ.
Правоохранители возбудили уголовное дело о покушении на совершение теракта и незаконном приобретении, сбыте, хранении взрывчатки. Фигуранта заключили под стражу.
Ранее ФСБ предотвратила подрыв синагоги в Кисловодске, готовившийся радикально настроенным гражданином России.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Еврокомиссия предложила запретить визы действующим и бывшим военным ВС РФ
- Психолог рассказал, что зумеры путают СДВГ с обычной рассеянностью
- Глава Соцфонда рассказал, как будут индексировать страховые пенсии в 2027 году
- Онищенко опроверг пользу водки с перцем в борьбе с гриппом
- Останемся без «Горничной»: К чему приведет квотирование зарубежного кино
- Онищенко оценил вероятность пандемии из-за «супербактерии»
- Лукашенко заявил, что находится в постоянном контакте с Макроном
- Объявлен список претендентов на «Золотую маску» в восьми номинациях
- Миллионы смертей? Чем опасна устойчивость инфекций к антибиотикам
- Онищенко призвал запретить шоу «Беременна в 16»