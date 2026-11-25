По данным ведомства, гражданин России 1962 года рождения установил контакт с представителем украинских спецслужб, пишет RT. С помощью сброса с беспилотника он получил FPV-дроны с компонентами самодельных взрывных устройств с поражающими элементами и собрал их по инструкциям куратора. Злоумышленник привел дроны в боевое состояние и установил их неподалеку от места работы чиновника администрации Мелитополя.

«В результате атаки на служебный автомобиль должностное лицо не пострадало», — подчеркнули в ФСБ.

Правоохранители возбудили уголовное дело о покушении на совершение теракта и незаконном приобретении, сбыте, хранении взрывчатки. Фигуранта заключили под стражу.

Ранее ФСБ предотвратила подрыв синагоги в Кисловодске, готовившийся радикально настроенным гражданином России.

