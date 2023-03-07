СМИ: установлено судно, с которого велась атака на «Северный поток»
Следствие ФРГ установило судно, участвовавшие в терактах на газопроводах «Северный поток», передает газета Die Zeit.
По данным издания, судно арендовано в Польше. Владевшая им фирма принадлежала гражданам Украины, сообщили германские журналисты.
В Die Zeit уточнили, что на судне обнаружили следы взрывчатых веществ. При этом заказчики диверсии по-прежнему не установлены, заявило издание.
По информации Die Zeit, в атаке на "Северный поток" участвовала группа из шести человек. В ее составе были капитан, двое водолазов, их помощники и врач.
Американская газета The New York Times ранее сообщила, что теракт на газопроводах устроила некая проукраинская группировка, однако президент Владимир Зеленский к инциденту не причастен.
Журналист из США Сеймур Херш заявил, что продолжит публиковать информацию о терактах на «Северных потоках». В беседе с газетой «Известия» он сообщил, что представит новое расследование на следующей неделе, пишет НСН.
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