СМИ: установлено судно, с которого велась атака на «Северный поток»

По данным издания, судно арендовано в Польше. Владевшая им фирма принадлежала гражданам Украины, сообщили германские журналисты.

В Die Zeit уточнили, что на судне обнаружили следы взрывчатых веществ. При этом заказчики диверсии по-прежнему не установлены, заявило издание.

По информации Die Zeit, в атаке на "Северный поток" участвовала группа из шести человек. В ее составе были капитан, двое водолазов, их помощники и врач.

Американская газета The New York Times ранее сообщила, что теракт на газопроводах устроила некая проукраинская группировка, однако президент Владимир Зеленский к инциденту не причастен.

Журналист из США Сеймур Херш заявил, что продолжит публиковать информацию о терактах на «Северных потоках». В беседе с газетой «Известия» он сообщил, что представит новое расследование на следующей неделе, пишет НСН.

