СМИ: В Германии изучают улики о причастности Польши к атакам на «Северные потоки»
Немецкие следователи изучают улики о том, что подорвавшие газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» диверсанты использовали Польшу в качестве оперативной базы. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Эксперты выясняют, почему яхта «Андромеда», предположительно, использовавшаяся для диверсий, вошла в воды Польши. Некоторые улики доказывают, что республика была центром «материально-технического обеспечения и финансирования» атаки на трубопроводы.
По словам представителя нацбезопасности Польши, в диверсии не замешано ни одно государственное учреждение страны.
«Не могу исключать, что к этому причастна польская или какая-либо другая компания», — указал собеседник издания.
The Wall Street Journal отмечает, что германские официальные лица говорят об отсутствии доказательств причастности Варшавы к диверсиям на газопроводах. При этом представитель Генеральной прокуратуры ФРГ отказалась комментировать данные о том, что Польша якобы использовалась как оперативная база диверсантов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru