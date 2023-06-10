СМИ: В Германии изучают улики о причастности Польши к атакам на «Северные потоки»

Немецкие следователи изучают улики о том, что подорвавшие газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» диверсанты использовали Польшу в качестве оперативной базы. Об этом пишет The Wall Street Journal.

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Эксперты выясняют, почему яхта «Андромеда», предположительно, использовавшаяся для диверсий, вошла в воды Польши. Некоторые улики доказывают, что республика была центром «материально-технического обеспечения и финансирования» атаки на трубопроводы.

По словам представителя нацбезопасности Польши, в диверсии не замешано ни одно государственное учреждение страны.

«Не могу исключать, что к этому причастна польская или какая-либо другая компания», — указал собеседник издания.

The Wall Street Journal отмечает, что германские официальные лица говорят об отсутствии доказательств причастности Варшавы к диверсиям на газопроводах. При этом представитель Генеральной прокуратуры ФРГ отказалась комментировать данные о том, что Польша якобы использовалась как оперативная база диверсантов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Северный ПотокСеверный Поток-2ПольшаГермания

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