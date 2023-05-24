Евродепутат: ЕС и Германия не допустят расследования взрывов на «Северных потоках»

Власти Германии и Евросоюза не будут допускать проведения расследования диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», сообщил «Известиям» депутат Европарламента от ФРГ Гуннар Бек.

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По его словам, Берлин и Бельгия не намерены ремонтировать поврежденные трубопроводы. Парламентарий указал, что большинство стран ЕС не являются автономными субъектами на международной арене. Меньше всего автономии у Германии. Берлин имеет обязательства перед Вашингтоном.

Ранее Дмитрий Медведев призвал США возместить ущерб от диверсий на «Северных потоках», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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Фото: telegram.org
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