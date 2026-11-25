В Польше заявили, что пока не будут высылать российского посла
25 ноября 202611:59
Юлия Савченко
Польша не намерена высылать посла России в республике. Об этом заявил глава польского МИД Радослав Сикорский, передает РИА Новости.
«Мы пока не будем этого делать», — указал министр.
Ранее МИД Польши вызвал посла РФ Григория Михно из-за якобы нарушения Москвой воздушного пространства республики. Дипломат отверг обвинения. На фоне напряженности в отношениях двух стран ряд польских политиков призвали выслать российского посла.
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