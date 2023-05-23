Медведев призвал США возместить ущерб от диверсий на «Северных потоках»
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью RT заявил, что аргументы США о непричастности к подрыву «Северных потоков» выглядят довольно несерьезно.
Отвечая на вопрос о том, должен ли Вашингтон возместить Москве ущерб за подрыв трубопроводов, он отметил, что американским властям следует компенсировать также восстановление Артёмовска, Мариуполя и других населённых пунктов.
При этом он подчеркнул, что причастность США к подрыву «Северных потоков» ещё не доказана.
«Этот процесс ещё не завершился, и эта страница не закрыта. Во всяком случае, они это отвергают. Хотя их аргументы выглядят довольно несерьёзно», - заключил Медведев.
Ранее в немецком издании Süeddeutsche Zeitung появилась публикация, в которой говорится, что к терактам на газопроводах «Северный поток» причастны двое граждан Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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