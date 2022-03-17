«Логичный ажиотаж»: Россиянам объяснили, стоит ли скупать золото
Золото поможет защититься от обесценивания рубля, но в дальнейшем может и не вырасти в цене, сказал НСН Богдан Зварич.
Предпосылок для снижения цен на золото пока нет, так что его покупка может быть для россиян интересным активом, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» главный аналитик финансового супермаркета «Банки.ру» Богдан Зварич.
Ранее Сбербанк сообщил, что спрос на золото вырос в 30 раз после отмены НДС на слитки.
«Учитывая текущую ситуацию, инвестиции в золото могут стать одним из инструментов, который позволит гражданам защититься от обесценивания национальной валюты. Поэтому спрос, который мы сейчас видим, логичен и вполне понятен. После того, как отменили НДС, это стал еще один интересный актив для граждан, желающих диверсифицировать свои вложения», - сказал Зварич.
При этом он отметил, что пока сложно говорить о перспективы роста цен на золото.
«Если говорить о дальнейшей перспективе золота, пока сложно сказать, будет ли оно демонстрировать рост, но каких-то существенных предпосылок для его сильного снижения, наверное, сейчас нет», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
9 марта президент РФ Владимир Путин подписал закон об отмене НДС на слитки золота для физических лиц.14 марта он подписал закон, разрешающий физлицам за валюту приобретать у банков золотые слитки.
По данным РБК, клиенты крупнейших российских банков, Сбербанка и ВТБ, стали чаще приобретать золото, палладий и другие драгоценные металлы из-за обесценивания рубля и приостановки фондовых торгов на Мосбирже.
В начале марта первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев в беседе «Радиоточкой НСН» посоветовал россиянам вкладываться в золото, а не скупать доллары.
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