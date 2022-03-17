«Логичный ажиотаж»: Россиянам объяснили, стоит ли скупать золото

Предпосылок для снижения цен на золото пока нет, так что его покупка может быть для россиян интересным активом, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» главный аналитик финансового супермаркета «Банки.ру» Богдан Зварич.

Ранее Сбербанк сообщил, что спрос на золото вырос в 30 раз после отмены НДС на слитки.