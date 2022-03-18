Купим и без скидок? Россиян предупредили о новых «корректировках» цен

При этом экономисты предупреждают, что цены в России еще не достигли своего потолка.

По словам руководителя Центра политэкономических исследований Института нового общества Василия Колташова, цены вырастут минимум на 25%, и то если России удастся вывести рубль хотя бы в диапазон 90-100 рублей за доллар.

«Я надеюсь, этому поможет рост мировых товарных цен – хотя бы отойти от этого катастрофического уровня цены доллара, который мы получили из-за, мягко говоря, неграмотных действий Минфина и ЦБ с его вредительской 20%-ной ставкой. Пока приняты меры по ограничению вывоза зерна и сахара, и, на мой взгляд, эти меры долговременного эффекта не дадут. Нужно сделать так, чтобы потребитель смог покупать по новым ценам. А цены, очевидно, вырастут», - объяснил экономист.



С другой стороны, ожидать «оживления» рубля в ближайшее время не приходится, дополнительное давление оказывают буквально все «недружественные» страны, которые подталкивают российскую экономику к техническому дефолту.

«На самом деле, дефолт в России сейчас произойти не может: очевидна платежеспособность государства. В то же время очевидно, что этот дефолт, который нам, скорее всего, объявят – возможно, на следующей неделе – он выглядит как обзывание соседа. Вот не нравится вам сосед, и вы говорите: он шизофреник. К психиатрии это не имеет никакого отношения. Просто вам сосед не нравится, вы с ним в ссоре. Так и Запад: они говорят, что ввели против них санкции, а еще говорим, что у них дефолт. К реальным финансам это не имеет отношения, но может быть использовано в качестве давления на рубль», - рассказал Колташов в пресс-центре НСН.