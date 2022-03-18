Купим и без скидок? Россиян предупредили о новых «корректировках» цен
На фоне роста цен на импортное сырье «Пятерочка» и «Перекресток» отменяют промоакции в магазинах, неутешительный курс рубля тянет вверх цены на химию, одежду и машины.
Пока россияне панически скупают продукты, запасаясь товарами впрок, производители и ретейлеры вынуждены отменять промоакции и скидки.
По данным РБК, с конца февраля от выгодных для покупателей предложений отказался целый ряд поставщиков сетей X5 Retail Group (торговые сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик»), а также магазинов «Азбука вкуса» и универсамов «Верный».
Отмечается, что изменения коснулись не только международных компаний, которые отказались от инвестиций в Россию (например, крупнейший мировой производитель потребительских товаров Procter & Gamble и компания PepsiCo), но и отечественных производителей – зависимость от импортного сырья больше не позволяет «скидывать», как раньше.
В 2021 году посетители крупнейших розничных сетей приобретали со скидкой более 51,6% товаров, сообщает исследовательская компания NielsenIQ. Больше всего россиян привлекают акции на кондиционеры для белья (93%), стиральные порошки (80%), средства для мытья посуды (77%), творожные десерты (76%), детское питание (72%) и шоколад (71%).
При этом экономисты предупреждают, что цены в России еще не достигли своего потолка.
По словам руководителя Центра политэкономических исследований Института нового общества Василия Колташова, цены вырастут минимум на 25%, и то если России удастся вывести рубль хотя бы в диапазон 90-100 рублей за доллар.
«Я надеюсь, этому поможет рост мировых товарных цен – хотя бы отойти от этого катастрофического уровня цены доллара, который мы получили из-за, мягко говоря, неграмотных действий Минфина и ЦБ с его вредительской 20%-ной ставкой. Пока приняты меры по ограничению вывоза зерна и сахара, и, на мой взгляд, эти меры долговременного эффекта не дадут. Нужно сделать так, чтобы потребитель смог покупать по новым ценам. А цены, очевидно, вырастут», - объяснил экономист.
С другой стороны, ожидать «оживления» рубля в ближайшее время не приходится, дополнительное давление оказывают буквально все «недружественные» страны, которые подталкивают российскую экономику к техническому дефолту.
«На самом деле, дефолт в России сейчас произойти не может: очевидна платежеспособность государства. В то же время очевидно, что этот дефолт, который нам, скорее всего, объявят – возможно, на следующей неделе – он выглядит как обзывание соседа. Вот не нравится вам сосед, и вы говорите: он шизофреник. К психиатрии это не имеет никакого отношения. Просто вам сосед не нравится, вы с ним в ссоре. Так и Запад: они говорят, что ввели против них санкции, а еще говорим, что у них дефолт. К реальным финансам это не имеет отношения, но может быть использовано в качестве давления на рубль», - рассказал Колташов в пресс-центре НСН.
Такое положение дел не может не повлиять на цены. Они растут и без того: недельная инфляция в России вновь превысила 2%, составив 2,09%, сообщает Росстат. С начала года инфляция, таким образом, достигла уже 5,62%, с начала марта - 3,38%. Больше всего подорожал сахар – на 12,8%, овощи – на 4,8%, смеси для детского питания – на 4,1%, а также гречка и рис – на 2,7%.
Более того, иностранные производители грозятся значительно повысить отпускные цены на оставшийся ассортимент в России, объясняя это все той же девальвацией рубля. Так, производитель бытовой химии и товаров для гигиены P&G намерен увеличить цены на 40%, а крупнейшие производители кондитерских изделий – на 10-67%, писали СМИ со ссылкой на торговые сети, первыми узнающие об изменениях ценовой политики.
Дорожают не только продовольственные товары и химия, но и подержанные автомобили – за последние две недели цены на них выросли на 15-32%, сообщают эксперты «Банкавто». Так, поддержанные авто от компании Mercedes-Benz выросли в цене на 32% - до 4,52 миллионов рублей, BMW также на 32% - до 3,49 миллионов рублей, отечественная Lada подорожала на 15%.
Накануне в Евросоюзе утвердили очередной пакет санкций против РФ, включающий запрет на экспорт предметов роскоши в страну из союза. В частности, под санкции попали автомобили дороже 50 тысяч евро (это немногим больше 6 млн рублей, то есть практически весь европейский модельный ряд - прим. НСН), духи, алкоголь, бытовая техника, одежда и другие товары, цена которых превышает более 300 евро за единицу.
Не все международные компании «подписываются» под санкциями против России, но и говорят, что как раньше уже не будет. В пресс-службе компании Inventive Retail Group (Nike, Street Beat, re:Store, Lego) пообещали продолжить свою работу с прежним ассортиментом, но с корректировкой цен.
Подобная «корректировка» цен, вероятно, требует и корректировок экономической поддержки населения, о которых накануне уже заявил президент Владимир Путин. По его словам, в ближайшее время будет принято решение об увеличении социальных выплат, пенсий, прожиточного минимума и зарплат бюджетникам.
При этом бывший министр труда и социального развития РФ, заслуженный экономист России Сергей Калашников в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» усомнился в том, что государство сегодня в силах помочь населению.
«Дело в том, что социальная поддержка широких кругов населения возможна только при значительном улучшении экономической ситуации. Поскольку экономическая ситуация, как сказал сам Владимир Путин, меняться в лучшую сторону не будет, то, в любом случае, точечные меры поддержки отдельных категорий граждан принципиально не изменят жизненный уровень групп населения», - посетовал он.
Депутат Госдумы Ярослав Нилов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» не согласился с Калашниковым и отметил, что на данный момент необходимо лишь определить источник финансирования для увеличения пенсий, МРОТ и остальных выплат.
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