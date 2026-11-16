ФСБ задержала россиянку, причастную к подрыву автомобиля Заворотного в Москве
Силовики задержали гражданку РФ 2005 года рождения, причастную к подрыву автомобиля экс-советника бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова журналиста Сергея Заворотного по заданию украинских спецслужб. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России сообщает RT.
Автомобиль Заворотного был подорван 13 ноября на улице Кировоградской в Москве. Мужчина был госпитализирован в тяжёлом состоянии. Было возбуждено уголовное дело.
По данным ФСБ, россиянка оказалась жертвой мошенников и была вовлечена в совершение особо тяжкого преступления.
Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник допустил, что целью взрыва автомобиля Заворотного мог быть Николай Азаров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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