ФСБ задержала россиянку, причастную к подрыву автомобиля Заворотного в Москве

Силовики задержали гражданку РФ 2005 года рождения, причастную к подрыву автомобиля экс-советника бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова журналиста Сергея Заворотного по заданию украинских спецслужб. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России сообщает RT.

Азаров увидел след Киева в подрыве авто своего пресс-секретаря

Автомобиль Заворотного был подорван 13 ноября на улице Кировоградской в Москве. Мужчина был госпитализирован в тяжёлом состоянии. Было возбуждено уголовное дело.

По данным ФСБ, россиянка оказалась жертвой мошенников и была вовлечена в совершение особо тяжкого преступления.

Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник допустил, что целью взрыва автомобиля Заворотного мог быть Николай Азаров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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