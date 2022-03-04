«До полумиллиона»: Россиянам посоветовали хранить наличные в «креативных тайниках»
Андрей Павлов рассказал НСН, что делать в случае уличного ограбления, и как напугать преступников с помощью соседей и «дешевеньких сигнализаций».
Дома опасно хранить наличные деньги на сумму более полумиллиона рублей, а обезопасить себя можно хитростью и тайниками, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» эксперт по комплексной безопасности Андрей Павлов.
На фоне санкций к банкам из-за военной спецоперации на Украине наблюдается беспрецедентное снятие россиянами «налички». В феврале объем наличных денег в обращении вырос на 14,7% или на 2 трлн рублей, что является рекордным показателем с 2009 года.
«Все зависит от суммы денег, которую вы собираетесь хранить. Если вы храните в квартире или доме 20-30 или 500 тысяч рублей, ну ладно, Бог с ним, если храните десятки или сотни миллионов – это не лучшее место, если только вы гарантированно понимаете, что дом не привлекает внимания по внешним признакам и никто не знает, что вы их там храните. Если будет малейшая утечка информации, вряд ли это обойдется без проблем», - сказал Павлов.
Небогатым гражданам он посоветовал укреплять двери с окнами и делать «креативные тайники».
«Для наших обычных граждан, у которых суммы вменяемые, и мы не подразумеваем спланированное и исполненное профессионалами преступление, а к вам залезли какие-то наркоманы, лучший вариант это укрепление дверей и окон, - это наиболее частые места проникновения преступников в квартиру, - и тайник. Тайник должен быть креативным и необычным, потому что преступники все стандартные места знают. Банки из-под кофе, бачки туалета, холодильники и прочее, - это все не работает. Дополнительно можно сделать фальшивый тайник и наложить в сейф бижутерию, недействующие банковские карточки, насыпать мелочи. Это будет «психологический тайник», - посоветовал эксперт.
Кроме того, защититься от воров могут помочь сигнализация, дружба с соседями и Росгвардия.
«Также надо иметь связь с соседями. Если видите, что посторонние люди трутся возле вашей двери, надо, чтобы соседи не стеснялись звонить, консьерж более-менее нормально работал. Также можно поставить системы видеонаблюдения и дешевенькие сигнализации, может быть даже такие, которые вам ничего не передают, но они пропищат и отпугнут преступника. Если серьезнее заморачиваться, то это системы сигнализации с дублированием каналов связи и электроснабжения, потому что преступники сразу отрубают интернет и электричество в квартире. Тоже неплохо поставить квартиру на охрану Росгвардии, но надо понимать, что они приедут через 5-10-15 минут», - добавил Павлов.
При этом он посоветовал в случае уличных нападений руководствоваться принципом «жизнь дороже денег».
«Если вас пытаются ограбить на улице, однозначно - жизнь дороже денег. В любой критической ситуации нужно бежать, прятаться, защищаться, если вы не уверены в своих силах. Нападающие всегда стараются превзойти ваши даже гипотетические силы: если вы один, будет нападать группа, если вы боксер, будут нападать три боксера и два борца, если у вас пистолет, будут нападать с автоматом. Если у вас угоняют машину, прыжок на капот – не лучший вариант, нужно выбирать другие способы – сигнализация, маячок в машине или звонок в полицию», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
В середине января вдова певца и композитора Александра Градского Марина Коташенко пожаловалась в полицию на преступников, ограбивших ее на 100 млн рублей. Грабители спровоцировали ДТП с машиной женщины, после чего, угрожая оружием, заставили ее поехать домой и отдать им находившиеся там деньги.
Один из подозреваемых в нападении на Коташенко, ранее судимый гражданин Таджикистана был задержан и арестован. Еще два предполагаемых грабителя, по данным СМИ, скрываются за границей.
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