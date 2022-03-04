«До полумиллиона»: Россиянам посоветовали хранить наличные в «креативных тайниках»

Дома опасно хранить наличные деньги на сумму более полумиллиона рублей, а обезопасить себя можно хитростью и тайниками, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» эксперт по комплексной безопасности Андрей Павлов.

На фоне санкций к банкам из-за военной спецоперации на Украине наблюдается беспрецедентное снятие россиянами «налички». В феврале объем наличных денег в обращении вырос на 14,7% или на 2 трлн рублей, что является рекордным показателем с 2009 года.