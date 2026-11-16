«Живой винил»: Владимир Кристовский об альбоме Uma2rman и творчестве дочери
У Умы Кристовской после реалити-шоу на острове началась бурная творческая жизнь, однако новых совместных песен пока не планируется, сказал в эфире НСН Владимир Кристовский.
Лидер группы Uma2rman Владимир Кристовский в интервью НСН рассказал о первом в истории коллектива концертном альбоме, перспективах выпуска номерного альбома и творчестве дочери Умы.
Музыканты 13 ноября выпустили концертный альбом под названием «Uma2rman — Live». В него вошли 12 треков. Кристовский сообщил, что хочет выпустить новинку и на виниле.
«Этот альбом был записан на "ВТБ Арене", где у нас был большой сольный концерт. Почему раньше не делали концертные альбомы? Просто было лень. У меня, кстати, есть идея сделать еще винил с этим альбомом и, может быть, включить туда побольше песен. На концерте в Москве 29 ноября мы споем несколько новых песен, которые еще не опубликованы. Для людей, которые постоянно приходят на наши концерты, мы стараемся всегда петь какие-то новые песни, которые они еще не слышали. Номерной альбом у нас не готовится, мы выпускаем песни по мере их появления», - отметил музыкант.
Кристовский также рассказал о самых интересных коллаборациях группы Uma2rman в 2026 году.
«Безусловно, это коллаборации со "Станцией метро Горьковская", ребята делали песню "Ночной дозор", а также с Symbol мы сделали "Липкий пульс". У Игоря Бутмана я выступил на юбилейном концерте, тоже хорошо получилось - необычная аранжировка с оркестром на песню «Не стой, танцуй». Также у нас был трибьют, в котором очень много артистов поучаствовало, я всем еще раз говорю огромное спасибо», - подчеркнул он.
В 2024 году Владимир Кристовский и его дочь, Ума Кристовская, которой тогда было 17 лет, выпустили кавер-версию песни «Музыки осталось мало». Музыкант отметил, что у Умы сейчас началась «бурная творческая жизнь», однако пока они не планировали совместных песен.
«Умочка участвовала в реалити-шоу "Выживалити. Наследники" на острове, после этого у нее началась бурная творческая жизнь. Я не знаю о каких-то ее новых песнях, чтобы она со мной советовалась на этот счет. Возможно, и будет что-то, а может и нет», - заинтриговал собеседник НСН.
Владимир Кристовский ранее рассказал «Культурному гиду НСН», что помимо ремикса песни «Ночной дозор» они записали с нижегородским творческим объединением «Станция метро Горьковская» невероятное видео в депо метрополитена.
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