«Нарисованный и пустой»: В России предрекли отказ от доллара в качестве резервной валюты

Экономист Елена Ведута считает, что в будущем страны мира разделятся на союзы, в которых будут свои валютные корзины.


В результате кризиса мир разделится на группы, в которых будет действовать своя валюта, рассчитанная методом валютной корзины, и если Россия первой пойдет по такому пути, то она скоро преодолеет переломный момент. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила завкафедрой стратегического планирования и экономической политики МГУ им. Ломоносова Елена Ведута.

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Ранее немецкий экономист Хенрик Мюллер предположил, что доллар может утратить позиции ведущей мировой валюты. Ведута согласилась с этим.

«Я уверена, что нынешний глобальный кризис стал знаменосным для валютной системы, и доллар перестанет быть резервной валютой, по отношению к которой рассчитывались все валютные курсы других стран», - подчеркнула она.

Для скорейшего выхода из кризиса экономист рекомендовала рассчитывать курс методом валютной корзины.

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«Возникает вопрос: "К чему идет мир?". Все делается для того, чтобы закрыть нас с Китаем, Европа останется в другом измерении. Поэтому вполне возможно, что в разных регионах будут возникать союзы. Там будут внутренние валюты, рассчитанные методом валютной корзины. Но я надеюсь, что в конечном итоге при осуществлении внешних торговых сделок обмен будет осуществляться по принципу равенства общественно необходимых затрат труда для производства продуктов. Тогда это будет такая плановая экономика для всего мира, и не важно, как будет называться валюта», - объяснила она.

По ее мнению, «в таком случае в мире все будет справедливо».

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«А не так, как сегодня: одна страна рисует доллар, который ничего не стоит, и в обмен на нарисованную пустоту получает все материальные ресурсы других стран. Видимо, общество интуитивно будет выходить на новые принципы управления. Естественно в этом случае, никаких военных ситуаций, которые провоцируют Запад для того, чтобы запрятать свои воровские моменты этим нарисованным долларом, больше не будет. Если наша страна первой выберет метод валютной корзины, то сумеет первой выйти из кризиса и станет привлекательной для всех стран, поскольку будет иметь собственный глобальный проект развития. Другие уйдут в кризис и будут цепляться за нас, присоединяясь к нашему серверу. Я думаю, что уже через сто лет люди будут жить в совершенно другом мире, в котором нам бы хотелось», - заключила Ведута.

Ранее финансовый аналитик фондового рынка Владимир Левченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что, если США будут действовать как российский Центробанк и начнут закрывать торги, тогда финансовая система страны окажется в состоянии тряски, и доллар может утратить свои ведущие мировые позиции.

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