Якубович назвал современную интернет-славу суррогатом

Современная интернет-слава, когда стать известным можно буквально за одну ночь - это суррогат. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал народный артист РФ, телеведущий Леонид Якубович.

Якубович объяснил, почему не может сбрить усы

По его словам, можно на камеру «плюнуть человеку в лицо» и выложенное в сеть видео сделает автора популярным «недели на две».

«Хотя подобное — не популярность, а известность... Вертеть голым задом, втыкать сигарету кому-нибудь в башку и при этом выкладывать это в эфир... Ну, такое время. Что я могу сделать?» - сказал Якубович.

Он добавил, что «это печально, потому что никакого труда нет».

Ранее сооснователь группы «Руки Вверх» Алексей Потехин заявил, что ему не нужны слава и популярность, а уход из коллектива изменил его жизнь к лучшему, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Сергей Карпухин
ТЕГИ:ИнтернетВидеоКультураЛеонид Якубович

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