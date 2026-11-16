В чем прав Козловский: Как вернуть смелость в российское кино
Чтобы в российском кино появилась смелость, нужно отказаться от выдачи безвозвратных денег на создание фильмов, заявил НСН Давид Шнейдеров.
Актер Данила Козловский прав, когда говорит, что российскому кино не хватает смелости. Но чтобы решить эту проблему, нужно прекратить предоставление безвозмездного финансирования и вернуться к уведомительному характеру прокатного удостоверения, сказал НСН кинокритик Давид Шнейдеров.
Актер и кинорежиссер Данила Козловский в своем свежем интервью порталу «Собака.ru» рассказал, что российскому кинематографу сегодня не хватает смелости. «Даже не высказывания, а художественной, жанровой смелости. Смелости в экспериментах», – сказал Козловский. По его словам, смелость — «это тот фактор, который развивает индустрию и делает ее конкурентоспособной в мире». Козловский отметил, что кино — дорогой и рискованный процесс, при котором все так или иначе рискуют деньгами, а рынок лихорадит из-за падения посещаемости кинотеатров. При этом некоторые получают безвозвратное финансирование, но избежать рисков не удается никому. По словам Шнейдерова, Козловский «абсолютно прав».
«Выдача безвозвратного финансирования – во-первых, развращает кинематографистов, а во-вторых, несет в себе коррупционную составляющую. Потому что безвозвратные деньги совершенно не отражает окупаемость фильмов. На фильмы выделяются огромные деньги, а в прокате они проваливаются. Это разврат и коррупция. А что касается смелости, то ребята снимают кино, добывая деньги из последних сил, приходят – им отказывают в выдаче прокатного удостоверения. Потому что фильм не соответствует тем или иным пунктам у начальства. Так что тут – есть смелость, нет смелости, – пока у нас порочная система выдачи прокатных удостоверений, пока продолжается вакханалия с безвозвратными кредитами, до тех пор кино будет находиться в том месте, в котором оно находится», – отметил Шнейдеров.
По его мнению, те люди, которые получают огромные безвозвратные деньги на фильмы, не стремятся проявлять смелость, так как в этом нет необходимости. Более того, исключает всякие риски.
«А зачем? Гораздо спокойнее, если снять сказку или кино про мажоров, чем связываться с какими-то аллюзиями и рисковать не получить прокатное удостоверение. То есть, когда продюсер получает безвозвратное финансирование, он не боится ничего, кроме невыдачи удостоверения, по принципу “кабы что не вышло”. Мы вернулись к цензурным временам Советского Союза, даже хуже. Потому что в СССР хотя бы были понятные правила игры. Сейчас они непонятны. Взять ту же охрану традиционных ценностей: критерии непонятны, правила тоже», – сказал Шнейдеров.
Смелое кино идет рука об руку с понятием «честное». По словам критика, без этого оно вряд ли способно стать интересным для зрителя.
«Прежде всего нужно снимать честное кино, и кино для зрителя, а не для собственного удовлетворения. В прокате проваливается 98% российских фильмов. Таким образом, российские фильмы российскому зрителю неинтересны. Нам нужно прекратить выдачу безвозвратных денег и вернуться к тем временам, когда прокатное удостоверение носило уведомительный характер. А дальше вернуться и к свободному рынку», – также сказал Шнейдеров.
При этом, согласился эксперт, смелости сегодня хватает на рынке российских сериалов.
«Сериалы не боятся. И это удивительно. Но, может быть, до них просто еще руки не дошли», – добавил собеседник НСН.
Ранее Данила Козловский рассказал, как пережил отмену в России. По его словам, несмотря на сложности, ему удалось сохранить оптимизм и веру в будущее, сообщала НСН.
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