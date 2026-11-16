«Выдача безвозвратного финансирования – во-первых, развращает кинематографистов, а во-вторых, несет в себе коррупционную составляющую. Потому что безвозвратные деньги совершенно не отражает окупаемость фильмов. На фильмы выделяются огромные деньги, а в прокате они проваливаются. Это разврат и коррупция. А что касается смелости, то ребята снимают кино, добывая деньги из последних сил, приходят – им отказывают в выдаче прокатного удостоверения. Потому что фильм не соответствует тем или иным пунктам у начальства. Так что тут – есть смелость, нет смелости, – пока у нас порочная система выдачи прокатных удостоверений, пока продолжается вакханалия с безвозвратными кредитами, до тех пор кино будет находиться в том месте, в котором оно находится», – отметил Шнейдеров.

По его мнению, те люди, которые получают огромные безвозвратные деньги на фильмы, не стремятся проявлять смелость, так как в этом нет необходимости. Более того, исключает всякие риски.

«А зачем? Гораздо спокойнее, если снять сказку или кино про мажоров, чем связываться с какими-то аллюзиями и рисковать не получить прокатное удостоверение. То есть, когда продюсер получает безвозвратное финансирование, он не боится ничего, кроме невыдачи удостоверения, по принципу “кабы что не вышло”. Мы вернулись к цензурным временам Советского Союза, даже хуже. Потому что в СССР хотя бы были понятные правила игры. Сейчас они непонятны. Взять ту же охрану традиционных ценностей: критерии непонятны, правила тоже», – сказал Шнейдеров.

Смелое кино идет рука об руку с понятием «честное». По словам критика, без этого оно вряд ли способно стать интересным для зрителя.