«Заморозка на 5 лет»: Риелторы не советуют россиянам суетиться с покупкой квартир

«Один из вариантов развития событий - это падение цен на недвижимость в рублях, но может быть и рост. Поэтому я рекомендую сейчас расценивать свои действия не точки зрения выгоды и сохранения денег, а с точки зрения потерь. Если вы, покупая сейчас недвижимость, понимаете, что готовы в случае падения цены ждать 4-5 лет, когда цена достигнет прежнего уровня и потом вырастет, то да. Это сценарий 2015-16 года, когда цены падали, расти начали в 2018-19, и только к концу 2020 достигли уровня 2014 года. Если вы готовы морально заморозить свои деньги на пять лет, тогда покупайте недвижимость», - сказал Барсуков.

При этом он не рекомендует покупать квартиры тем, кому деньги могут понадобиться в ближайший год.

«Но, если вы понимаете, что эти деньги вам понадобятся через полгода-год, то, возможно, есть смысл посмотреть на другие способы сохранности своих денег. Например, сейчас ставки по депозитам на короткий срок, три месяца, составляют 20%. Большой вопрос, вырастет ли недвижимость на 20% в ближайшей перспективе, если вы ее купите здесь и сейчас», - указал эксперт.

Со своей стороны, вице-президент российской Гильдии риелторов Константин Апрелев рекомендует россиянам не делать резких движений.

«Сейчас, по крайней мере, до окончания спецоперации, лучше не предпринимать каких-то резких движений – продажу и покупку, если вы это заранее не планировали. С точки зрения вложений недвижимость всегда является консервативным инструментом для сбережения накоплений. С точки зрений инвестиция, в данной ситуации это не очевидно. Все зависит от того, насколько длительным будет кризис, и что будет с национальной валютой. Для большинства тех, кто планировал купить недвижимость без использования кредита, на сегодняшний момент, это наиболее стабильная история. Однако в нынешней ситуации делать однозначные заявления не вполне корректно», - сказал Апрелев.

При этом он отметил, что на рынке не происходит резкого роста желающих продать вкартиры.

«Я сейчас не наблюдаю на рынке людей, которые бы быстро начинали пытаться продать недвижимость. Самое главное – непонятно, что делать с деньгами, если вы продали недвижимость, потому что никто не знает, что будет с валютой, экономические последствия санкций не берется предсказать никто», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».