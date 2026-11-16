Режиссер Бортко рассказал, чем удивит сериал «Сталин»

Сериал «Сталин» впервые покажет вождя не богом или палачом, а человеком, размышляющим над мотивами своих решений. Как сообщает РЕН ТВ, об этом заявил режиссёр проекта Владимир Бортко.

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По его словам, необходимо понять, что произошло за 30 лет правления Сталина. При этом оценивать эту эпоху следует со всеми плюсами и минусами, не разделяя историю страны на «тогда», «потом» и «сейчас».

Бортко отметил, что в сериале он намерен показать рефлексирующего вождя, чего раньше не было в фильмах о Сталине.

«Сталин... Это человек, выполнявший очень трудную и опасную работу на своем месте. Должность просто никудышная, потому что приходилось принимать решения, мягко говоря, не очень милые», – указал режиссёр.

Ранее Бортко рассказал, что сценарий картины «Сталин» был готова ещё 15 лет назад, однако в 2011 году реализовать проект не удалось, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС/Демьянчук Александр
ТЕГИ:КультураСериалИосиф СталинВладимир Бортко

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