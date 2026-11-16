Режиссер Бортко рассказал, чем удивит сериал «Сталин»
Сериал «Сталин» впервые покажет вождя не богом или палачом, а человеком, размышляющим над мотивами своих решений. Как сообщает РЕН ТВ, об этом заявил режиссёр проекта Владимир Бортко.
По его словам, необходимо понять, что произошло за 30 лет правления Сталина. При этом оценивать эту эпоху следует со всеми плюсами и минусами, не разделяя историю страны на «тогда», «потом» и «сейчас».
Бортко отметил, что в сериале он намерен показать рефлексирующего вождя, чего раньше не было в фильмах о Сталине.
«Сталин... Это человек, выполнявший очень трудную и опасную работу на своем месте. Должность просто никудышная, потому что приходилось принимать решения, мягко говоря, не очень милые», – указал режиссёр.
Ранее Бортко рассказал, что сценарий картины «Сталин» был готова ещё 15 лет назад, однако в 2011 году реализовать проект не удалось, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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