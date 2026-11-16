Теннисистка Петрова: Победа Андреевой вдохновила новое поколение спортсменок
Победа Мирры Андреевой на Итоговом турнире WTA в Индиан-Уэлсе (США) стала вдохновением для нового поколения российских спортсменок. Об этом РЕН ТВ заявила победительница двух Итоговых чемпионатов WTA в парном разряде Надежда Петрова.
По её мнению, теперь много юных девочек «наверняка захотят пойти на корт и начать тренироваться».
Петрова отметила, что юные теннисистки, только начинающие набирать международные очки, внимательно наблюдают за игрой 19-летней Андреевой, желая перенять её технику.
Также выразила уверенность, что Мирра сможет надолго закрепить за собой статус одного из лучших игроков мира.
Ранее Андреева выиграла итоговый турнир WTA в финале обыграв украинку Элину Свитолину со счётом 7:5, 6:3, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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