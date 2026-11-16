Системы электроснабжения обновили более чем в 400 жилых домах Москвы с начала года

Пожар в спорткомплексе на Крылатской улице в Москве потушен

Вебинар по управлению финансами с ИИ пройдет для предпринимателей Москвы

Завершены основные работы по ремонту в Олимпийской деревне

Метеозима начнется в Москве на следующей неделе