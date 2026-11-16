«Кто ты и откуда?»: Сергей Галанин раскрыл секреты нового альбома на свое 65-летие
Сергей Галанин в эфире НСН назвал корневой историей песню «Старый дом» и объяснил, что поднимает тему национальных ценностей с первого альбома, но «не бряцает» этим.
Лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин в интервью НСН рассказал о новом альбоме и переменах в своей жизни за последние пять лет, а также раскрыл подробности юбилейного концерта в Москве.
16 ноября Галанин празднует 65-летие. В этот день вышел новый альбом группы «СерьГа» под названием «Старый дом», в который вошли 12 треков. Юбиляр объяснил, как изменился он сам по сравнению с 60-летием и каковы «стержневые песни» нового альбома.
«Если сравнивать, что было пять лет назад и сейчас, основное изменение в том, что война идет. В личной жизни все нормально, в творчестве тоже никаких тормозов, делаем свое дело. Если мы и меняемся, то это происходит не кардинально, во всяком случае со мной. Самое главное, для чего пишутся песни - чтобы и себя поддерживать, и друзей, и просто людей, с теплом и искренностью относиться к тому, что ты делаешь. Иначе давно уже можно было закончить писать, потому что песен написано много. Песня "Старый дом", которая стала и названием альбома, - это такая корневая история. У нас давно была написана песня "Кусочек неба", это из той же самой серии, когда ты вспоминаешь: кто ты, откуда ты и где тебе лучше всего? Хочется отметить и песню "Когда-нибудь" с Алисой Вокс, она первая на пластинке. А песня "Спасибо, люди" - это гимн публике, которая ходит на концерты», - сказал лидер группы «СерьГа».
Песня «Это наше всё» позиционируется в соцсетях группы, как «мантра о национальных символах и ценностях». Галанин объяснил, что это не является ответом на сегодняшние события.
«У меня на каждой пластинке это всё выходит, но я этим никогда не бряцаю, это для меня обычное дело. Начиная с первой пластинки, с песни "А что нам надо?", на каждом альбоме то "Бурый медведь", то "Это наше всё"… Что песня "Колокольный звон", что "Старый дом" - это всё песни о нас с вами, о нашей жизни. Понятно, что нынешние времена как-то подогревают и провоцируют, но это сидит внутри помимо того, что происходит. Если это кому-то поможет в непростые сегодняшние времена, я буду только очень рад», - подчеркнул музыкант.
Он также раскрыл секреты праздничного концерта, который пройдет 20 ноября в Москве.
«На концерте в "Горбушке" будет очень много новых и почти новых песен, например, с предыдущей пластинки. Целый кусок концерта – это будет наш дуэт с Алисой Вокс. Надеюсь, что это порадует людей, потому что Алиса на сцене – это нечто, это надо видеть. Остальные друзья будут просто как гости, я никого на сцену никогда не зову. Если кто-то выходит на сцену, это всегда нездоровая реакция моих друзей, а я боюсь этой реакции , я хочу, чтобы друзья отдыхали в этот день, а я бы для них с кайфом поработал. Дружеская встреча будет уже после концерта», - заключил собеседник НСН.
Певица и радиоведущая Алиса Вокс ранее рассказала НСН о коллаборациях с Сергеем Галаниным и лидером «Морального кодекса» Сергеем Мазаевым.
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