«Есть подушка безопасности»: Нилов поспорил с экс-министром труда о росте пенсий в России

Экс-министр труда также прокомментировал ситуацию с зарплатами бюджетников, отметив, что поддержка учителей и врачей всегда оказывается в последнюю очередь.

«Есть две категории бюджетников. С одной стороны – это учителя, врачи, библиотекари и работники искусств, которые всегда, к сожалению, поддерживаются в последнюю очередь. А также есть чиновники среднего и высшего уровня, которые достаточно регулярно индексируют свои зарплаты. Нельзя говорить о бюджетниках, складывая в один мешок чиновников высшего и среднего уровня и работников социальной сферы», - резюмировал Калашников.

В свою очередь, депутат Госдумы Ярослав Нилов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» не согласился с Калашниковым и отметил, что на данный момент необходимо лишь определить источник финансирования для увеличения пенсий, МРОТ и остальных выплат.

«Президент Владимир Путин четко дал поручение правительству рассмотреть и определить, учитывая инфляцию, как увеличить социальные выплаты, пенсии, МРОТ. Сегодня у правительства есть все полномочия для оперативной корректировки параметров. Необходимо только определить источник финансирования. У нас есть подушка безопасности – это Фонд национального благосостояния. Сейчас необходимо быстро понять, какая у нас реальная инфляция. Мы видим, что у нас лихорадит рынок: некоторые цены подскакивают, падают, есть ажиотажный спрос. Необходимо определить реальные индексы инфляции исходя именно из того, как изменились цены на продукты, лекарства и товары первой необходимости. Тогда уже можно будет индексировать. Решение президента ожидаемо и востребовано», - сказал Нилов.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в разговоре с «Радиоточкой НСН» отмечала, что для того, чтобы определить размер повышения социальных выплат, пенсий и зарплат бюджетников, надо дать успокоиться экономике и зафиксировать инфляцию.

