«Есть подушка безопасности»: Нилов поспорил с экс-министром труда о росте пенсий в России

Депутат Госдумы Нилов заявил НСН, что гражданам увеличат пенсии и соцвыплаты, как только будет определен точный уровень инфляции. 

Увеличить прожиточный минимум, размер пенсий и зарплат бюджетникам в России на сегодняшний день невозможно из-за экономической ситуации, заявил бывший министр труда и социального развития РФ, заслуженный экономист России Сергей Калашников в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Однако депутат Госдумы Ярослав Нилов поспорил с ним и отметил, что у правительства есть все полномочия для оперативной корректировки экономических параметров.

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Владимир Путин накануне заявил, что в ближайшее время будет принято решение об увеличении социальных выплат, пенсий, прожиточного минимума и зарплат бюджетникам.

«На мой взгляд, к сожалению, это невозможно. Дело в том, что социальная поддержка широких кругов населения возможна только при значительном улучшении экономической ситуации. Поскольку экономическая ситуация, как сказал сам Владимир Путин, меняться в лучшую сторону не будет, то, в любом случае, точечные меры поддержки отдельных категорий граждан принципиально не изменят жизненный уровень групп населения. В данном случае это просто политический шаг, который не имеет под собой реальной экономической основы», - сказал Калашников.

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По его словам, индексация выплат имеет смысл только в том случае, когда она противостоит инфляции.

«Индексация имеет смысл, когда она противостоит инфляции, чтобы люди компенсировали те потери, которые они несут в реальной покупательной способности. Однако никто сейчас не может прогнозировать инфляцию даже на 2022 год. Хорошо бы нам остановиться хотя бы на 10%, но есть большое подозрение, что мы выйдем за этот показатель», - отметил Калашников.

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Экс-министр труда также прокомментировал ситуацию с зарплатами бюджетников, отметив, что поддержка учителей и врачей всегда оказывается в последнюю очередь.

«Есть две категории бюджетников. С одной стороны – это учителя, врачи, библиотекари и работники искусств, которые всегда, к сожалению, поддерживаются в последнюю очередь. А также есть чиновники среднего и высшего уровня, которые достаточно регулярно индексируют свои зарплаты. Нельзя говорить о бюджетниках, складывая в один мешок чиновников высшего и среднего уровня и работников социальной сферы», - резюмировал Калашников.

В свою очередь, депутат Госдумы Ярослав Нилов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» не согласился с Калашниковым и отметил, что на данный момент необходимо лишь определить источник финансирования для увеличения пенсий, МРОТ и остальных выплат.

«Президент Владимир Путин четко дал поручение правительству рассмотреть и определить, учитывая инфляцию, как увеличить социальные выплаты, пенсии, МРОТ. Сегодня у правительства есть все полномочия для оперативной корректировки параметров. Необходимо только определить источник финансирования. У нас есть подушка безопасности – это Фонд национального благосостояния. Сейчас необходимо быстро понять, какая у нас реальная инфляция. Мы видим, что у нас лихорадит рынок: некоторые цены подскакивают, падают, есть ажиотажный спрос. Необходимо определить реальные индексы инфляции исходя именно из того, как изменились цены на продукты, лекарства и товары первой необходимости. Тогда уже можно будет индексировать. Решение президента ожидаемо и востребовано», - сказал Нилов.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в разговоре с «Радиоточкой НСН» отмечала, что для того, чтобы определить размер повышения социальных выплат, пенсий и зарплат бюджетников, надо дать успокоиться экономике и зафиксировать инфляцию.

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ФОТО: РИА Новости/Павел Лисицын
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