В МИД РФ назвали символической встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина на АТЭС

По его словам, у каждой стороны есть свои приоритетные темы и вопросы, которые они желали бы обсудить.

«В настоящие часы ведется активная работа по содержательному наполнению встречи, то есть прорабатывается и повестка дня, и текст совместного заявления», - добавил помощник российского президента Юрий Ушаков.

Он отметил, что контакт лидеров будет построен с учетом союзничества стран в ходе Второй мировой войны, а также с упором на сотрудничество при создании ООН.

РАнее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что неверно называть возможную встречу Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина «новой Ялтой», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».