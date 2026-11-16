В МИД РФ назвали символической встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина на АТЭС
Встреча лидеров России, США и Китая Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС - символическая и очень важная. Как пишет RT, об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
По его словам, у каждой стороны есть свои приоритетные темы и вопросы, которые они желали бы обсудить.
«В настоящие часы ведется активная работа по содержательному наполнению встречи, то есть прорабатывается и повестка дня, и текст совместного заявления», - добавил помощник российского президента Юрий Ушаков.
Он отметил, что контакт лидеров будет построен с учетом союзничества стран в ходе Второй мировой войны, а также с упором на сотрудничество при создании ООН.
РАнее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что неверно называть возможную встречу Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина «новой Ялтой», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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