Доллар любит кризис: Названы истинные условия «заката» американской валюты

Если в США будут действовать как российский Центробанк и начнут закрывать торги, тогда финансовая система страны окажется в состоянии тряски и доллар может утратить свои ведущие мировые позиции, заявил финансовый аналитик фондового рынка Владимир Левченко в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«Основным пострадавшим в текущих событиях является не доллар, а евро. Сила доллара в его финансовой системе. Если мы увидим панику и то, что американская финансовая система начнет трястись, вот тогда будут большие проблемы. Например, если они начнут действовать как российский Центробанк, будут закрывать торги или еще что-нибудь», - сказал Левченко.