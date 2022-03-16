Доллар любит кризис: Названы истинные условия «заката» американской валюты
Если в финансовой системе США начнется паника, то будут большие проблемы, заявил НСН Владимир Левченко.
Если в США будут действовать как российский Центробанк и начнут закрывать торги, тогда финансовая система страны окажется в состоянии тряски и доллар может утратить свои ведущие мировые позиции, заявил финансовый аналитик фондового рынка Владимир Левченко в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Основным пострадавшим в текущих событиях является не доллар, а евро. Сила доллара в его финансовой системе. Если мы увидим панику и то, что американская финансовая система начнет трястись, вот тогда будут большие проблемы. Например, если они начнут действовать как российский Центробанк, будут закрывать торги или еще что-нибудь», - сказал Левченко.
Немецкий экономист Хенрик Мюллер 16 марта заявил, что доллар может утратить свои позиции ведущей мировой валюты. По его словам, инфляция, санкции против России и перемены на рынках являются прямыми признаками заката доллара. Мюллер подчеркнул, что инфляция доллара подорвет мировое доверие в ценности валюты.
По словам Левченко, на сегодняшний день доллар находится в хорошем положении, а остальные валюты крайне нестабильны. Эксперт отметил, что долговой кризис всегда вызывает повышенный спрос на доллар.
«В любой кризис доллар чувствует себя хорошо по тем причинам, что в долларах номинирована практически вся основная масса мировых долгов. Когда возникает долговой кризис, то, естественно, это вызывает повышенный спрос на доллары и их дефицит. Но понятно, что проблем в американской экономике огромное множество. То, как они себя ведут в последние годы, только подтверждает глубину этих проблем. Действительно, есть большие вопросы к доллару. Но до того, чтобы он утратил функции мировой валюты, еще очень далеко, потому что нет конкурентов. Так, чтобы доллар ушел с мировой арены, должно что-то появиться ему на смену, а таких кандидатов пока что нет» - сказал Левченко.
Финансист также прокомментировал вероятность блокировки Западом российских резервов, отметив, что Россия с большой вероятностью может с этим столкнуться.
«В конечном итоге, наверное, мы с этим столкнемся. Но пока США будут вести себя более гибко, чем это делают европейцы. Одна из целей США состоит в том, чтобы вытащить по максимуму капитал и ресурсы из Европы», - резюмировал Левченко.
Пока европейские и американские политики придумывают все новые санкционные меры против России, западные эксперты-экономисты призывают граждан в своих странах готовиться к рекордному росту цен на топливо, коммунальные услуги, продукты и путешествия. Так, цены на бензин на автозаправках в США 8 марта преодолели исторический рекорд, стоимость галлона (3,785 л) достигла 4,17 доллара. Прежний рекорд составлял 4,11 доллара за галлон, он был установлен в июле 2008 года.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,4 млн+36 519 / сут.
Умерли
362 тыс.+576 / сут.
Выздоровели
15,8 млн+118 тыс. / сут.
- Мединский: Украина хочет создать демилитаризованное государство со своей армией
- В России появится свой Instagram
- Лавров заявил о готовности России к новым контактам с Украиной
- СМИ: VK Group планирует восстановить мессенджер ICQ
- «Есть определенная надежда»: Лавров о переговорах с Украиной
- Нарышкин: Сейчас решается судьба России
- Байден оговорился и назвал вице-президента Камалу Харрис первой леди
- Нарышкин объяснил принятие решения о спецоперации на Украине
- АвтоВАЗ второй раз за месяц повысил цены на свои автомобили
- Россия в январе нарастила вложения в госбумаги США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru