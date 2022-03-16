Доллар любит кризис: Названы истинные условия «заката» американской валюты

Если в финансовой системе США начнется паника, то будут большие проблемы, заявил НСН Владимир Левченко. 

Если в США будут действовать как российский Центробанк и начнут закрывать торги, тогда финансовая система страны окажется в состоянии тряски и доллар может утратить свои ведущие мировые позиции, заявил финансовый аналитик фондового рынка Владимир Левченко в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«Основным пострадавшим в текущих событиях является не доллар, а евро. Сила доллара в его финансовой системе. Если мы увидим панику и то, что американская финансовая система начнет трястись, вот тогда будут большие проблемы. Например, если они начнут действовать как российский Центробанк, будут закрывать торги или еще что-нибудь», - сказал Левченко.

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Немецкий экономист Хенрик Мюллер 16 марта заявил, что доллар может утратить свои позиции ведущей мировой валюты. По его словам, инфляция, санкции против России и перемены на рынках являются прямыми признаками заката доллара. Мюллер подчеркнул, что инфляция доллара подорвет мировое доверие в ценности валюты.

По словам Левченко, на сегодняшний день доллар находится в хорошем положении, а остальные валюты крайне нестабильны. Эксперт отметил, что долговой кризис всегда вызывает повышенный спрос на доллар.

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«В любой кризис доллар чувствует себя хорошо по тем причинам, что в долларах номинирована практически вся основная масса мировых долгов. Когда возникает долговой кризис, то, естественно, это вызывает повышенный спрос на доллары и их дефицит. Но понятно, что проблем в американской экономике огромное множество. То, как они себя ведут в последние годы, только подтверждает глубину этих проблем. Действительно, есть большие вопросы к доллару. Но до того, чтобы он утратил функции мировой валюты, еще очень далеко, потому что нет конкурентов. Так, чтобы доллар ушел с мировой арены, должно что-то появиться ему на смену, а таких кандидатов пока что нет» - сказал Левченко.

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Финансист также прокомментировал вероятность блокировки Западом российских резервов, отметив, что Россия с большой вероятностью может с этим столкнуться.

«В конечном итоге, наверное, мы с этим столкнемся. Но пока США будут вести себя более гибко, чем это делают европейцы. Одна из целей США состоит в том, чтобы вытащить по максимуму капитал и ресурсы из Европы», - резюмировал Левченко.

Пока европейские и американские политики придумывают все новые санкционные меры против России, западные эксперты-экономисты призывают граждан в своих странах готовиться к рекордному росту цен на топливо, коммунальные услуги, продукты и путешествия. Так, цены на бензин на автозаправках в США 8 марта преодолели исторический рекорд, стоимость галлона (3,785 л) достигла 4,17 доллара. Прежний рекорд составлял 4,11 доллара за галлон, он был установлен в июле 2008 года.

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ФОТО: flickr.com // Фото Москвы Moscow-Live.ru
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