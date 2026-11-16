«С психологической точки зрения, проблема «ударного режима» и подобных механизмов заключается в том, что они легко превращают внутреннюю мотивацию («я хочу учить язык / заниматься спортом») во внешнее принуждение («я не могу позволить себе прервать серию»). Исследования показывают, что, когда система вознаграждений воспринимается как контролирующая (например, «сделай именно это, чтобы получить очки»), она подрывает внутреннюю мотивацию человека. Особенно опасен дизайн «обрыва серии»: если пользователь пропускает один день и весь накопленный прогресс обнуляется, это не мотивирует, а вызывает сильную фрустрацию и даже побуждает полностью отказаться от использования приложения. Кроме того, навязчивые уведомления и шуточные «угрозы» (например, печальный совёнок Duolingo) по своей сути являются давлением, которое может усилить тревожность, особенно у людей, склонных к перфекционизму или тревожным состояниям», - отметила она.

По ее словам, в спортивных достижениях это более приемлемый способ мотивации.

«Для спорта такой режим может быть полезен, но при определённых условиях. Исследования подтверждают, что геймификация может эффективно повышать вовлечённость в занятия спортом. Рандомизированное контролируемое исследование обнаружило, что у студентов, использовавших геймифицированное приложение (с очками, сериями, значками), значительно увеличились как уровень физической активности, так и автономная мотивация (то есть они сами хотели заниматься)», - добавила она.

Изучать английский в игровой форме легче, а баллы и достижения – это нормальная мотивация для мозга, но подобные приложения не должны отвлекать от реальной жизни, заявила НСН психолог Надежда Резенова.

