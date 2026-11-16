Издательство объяснило сокращение стихов Пушкина законом об алкоголе
Сокращение художественных произведений в школьном учебнике - это общепринятая практика. Как пишут «Известия», об этом заявили в группе компаний «Просвещение».
В издательстве указали, что благодаря этому школьники знакомятся с классической литературой «с учётом их возраста и образовательных задач курса»
Комментируя удаление из стихотворения Александра Пушкина «Зимний вечер» строчки «Выпьем с горя; где же кружка?», в «Просвещении» также указали, что одним из критериев педагогической экспертизы, согласно приказу Минпросвещения, является отсутствие информации, побуждающей к употреблению алкоголя.
«Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» также запрещает распространение среди детей информации, способной вызвать у них желание употребить алкоголь», — добавили в издательстве.
Ранее советник президента РФ Елена Ямпольская рассказала, что полностью стихотворение «Зимний вечер» войдет в новый школьный учебник по литературе для пятого класса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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