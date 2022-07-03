Бессмысленность и отвага. Запад придумывает санкции против России и загоняет себя в угол

Бывший заместитель генсека ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» , что «Железный занавес» между Западом и Россией может быть опущен надолго, при этом партнерами Москвы могут стать страны Азии и Латинской Америки.

«Ожидать, что через год-два все изменится, было бы очень наивно. Ничего не изменится, будет противостояние, НАТО не имеет смысла, если не противостоит России. Какое-то длительное время нам придется противостоять Западу. Причем в отличие от советского времени, когда мы противостояли вместе с государствами-участниками Варшавского договора, сейчас придется это делать, по существу, в одиночку. Тут потребуются значительные ресурсы и экономические, и военные», - сказал Орджоникидзе.