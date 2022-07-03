Бессмысленность и отвага. Запад придумывает санкции против России и загоняет себя в угол

Санкции против России оборачиваются против граждан западных стран. РФ демонстрирует устойчивость в кризисный период.

Страны Запада оказались в «одиночестве» из-за собственных попыток изолировать Россию из-за начала специальной военной операции, пишет Le Monde. Автор публикации Марк Семо отметил, что политику противостояния Запада с Россией вместе с африканскими странами не разделяют и государства Латинской Америки и Ближнего Востока.

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Бывший заместитель генсека ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» , что «Железный занавес» между Западом и Россией может быть опущен надолго, при этом партнерами Москвы могут стать страны Азии и Латинской Америки.

«Ожидать, что через год-два все изменится, было бы очень наивно. Ничего не изменится, будет противостояние, НАТО не имеет смысла, если не противостоит России. Какое-то длительное время нам придется противостоять Западу. Причем в отличие от советского времени, когда мы противостояли вместе с государствами-участниками Варшавского договора, сейчас придется это делать, по существу, в одиночку. Тут потребуются значительные ресурсы и экономические, и военные», - сказал Орджоникидзе.

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Кроме того, Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины) не имеет возможности присоединиться в санкциям против России. Об этом заявил сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, передает ТАСС.

Политик пояснил, что власти республики должны соблюдать интересы народа, и санкции не будут им соответствовать. Он также отметил, что давление со стороны ЕС в этом вопросе чувствуется.

По словам японского премьер-министра Фумио Кисиды, цены на российскую нефть упадут в два раза, если будет применен механизм ограничения, который обсуждают страны G7. Об этом премьер Японии заявил в ходе предвыборного выступления в верхнюю палату парламента в Токио.

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Введение странами ЕС предельных цен на российскую нефть обсуждается, в том числе, с Китаем и Индией, которые выразили свою заинтересованность в дешевом топливе из России, сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Сейчас Индия и Китай покупают российскую нефть на 30 долларов дешевле и остаются в выигрыше, поэтому рисковать потерей дешевого источника они не будут, заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«Индии и Китаю действительно нет никакого смысла участвовать в подобных попытках создать некий потолок цен на российскую нефть. Запад пытается Индии, Китаю и ряду Азиатских стран диктовать, за сколько покупать российскую нефть, но эти страны понимают, что Россия может отказаться от экспорта нефти и тогда усугубиться дефицит на мировом рынке и вся остальная нефть будет стоить дороже 150 долларов за баррель. Зачем Китаю и Индии это нужно? Они сегодня покупают российскую нефть дешевле на 30 долларов за баррель – за 80-85 долларов и остаются в выигрыше. Зачем им рисковать и потерять дешевый источник нефти?» - говорит Игорь Юшков.

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что России нужно рассчитывать только на свои силы, сообщает РИА Новости.

По его словам, антироссийские санкции, в обозримой перспективе, снимать не будут, в этом есть и плюсы, и минусы.

«Мы можем в ближайшие обозримые периоды рассчитывать только на свои силы. В этом есть очень большой вызов и масса минусов, но есть и, наверное, определённые плюсы - именно потому, что это импульс к новым прорывным решениям», - подчеркнул он.

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Объем экспорта в Россию из стран, которые ввели санкции против РФ, с 24 февраля по 30 апреля сократился на 60%, а из стран, не вводивших санкции – на 40%, подсчитали в Институте мировой экономики Петерсона. Незначительное увеличение экспорта в РФ за этот период в течение хотя бы месяца наблюдалось только со стороны Израиля, Узбекистана и Бразилии.

На 38% сократился даже экспорт в РФ из Китая (данные включают май), хотя китайский импорт из России при этом побил рекорд (80% рекордного объема поставок - газ и нефть).

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На фоне введения антироссийских санкций Запад объявил о том, что в России наступил дефолт. Минфин РФ 20 мая произвёл платежи по облигациям внешних облигационных займов России со сроком погашения в 2026 и 2036 годах, сообщает пресс-служба ведомства.

«Международные расчётно-клиринговые системы, получив средства в полном объёме заблаговременно, имея правовую и финансовую возможность довести указанные средства до конечных получателей, не совершили для этого необходимые действия», - говорится в заявлении Минфина РФ.

В ведомстве добавили, что «событием дефолта является отсутствие платежа со стороны должника», однако платеж был произведен заблаговременно, а инвесторы не получили свои деньги из-за действий третьих лиц.

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Объявленный Западом «дефолт России» - искусственный и нужен для того, чтобы показать эффективность санкций, заявил эксперт Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

«Надо относиться спокойно, ничего общего с 1998 годом нет. Тогда был огромный внутренний долг, его держателями являлись почти все ведущие банки. Также был искусственно завышен курс рубля. Тогда действительно была трагедия, а сейчас это мелкие пакости. Теоретически Вашингтон может начать что-то арестовывать… Но западных инвестиций у нас больше, к зиме вопрос энергоносителей встанет острее, закончится спецоперация, и будем договариваться. Очень надеюсь, что Россию пронесет, просто потому, что Владимир Путин очень фартовый», - указал Разуваев.

В начале июня президент РФ Владимир Путин говорил, что Россия не собирается возводить вокруг себя «забор». Он также заверил, что экономика России будет открытой, и страна не будет повторять ошибки прошлого.

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