ВС России поразили электроподстанции в Виннице и Черниговской области
24 ноября Вооруженные силы РФ ударили беспилотниками по объектам энергетики, а также морским судам, которые использовали в интересах ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
В ведомстве уточнили, что военные поразили три электроподстанции 110 кВ в Виннице, поселке Оболонье Черниговской области и Ракитном Ровенской. Там добавили, что объекты обеспечивали работу предприятий военной промышленности.
Плюс в акватории Черного моря юго-западнее Одессы поразили сухогруз. Он доставлял грузы двойного назначения для обеспечения ВСУ.
Недавно ВС РФ поразили электростанцию в Запорожье, НПЗ и «МКМ Телеком».
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