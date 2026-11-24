В ведомстве уточнили, что военные поразили три электроподстанции 110 кВ в Виннице, поселке Оболонье Черниговской области и Ракитном Ровенской. Там добавили, что объекты обеспечивали работу предприятий военной промышленности.



Плюс в акватории Черного моря юго-западнее Одессы поразили сухогруз. Он доставлял грузы двойного назначения для обеспечения ВСУ.



Недавно ВС РФ поразили электростанцию в Запорожье, НПЗ и «МКМ Телеком».

