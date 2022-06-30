В бундестаге заявили о вреде антироссийских санкций для немецкого бизнеса

«Идет санкционная война, и тут уже страдает бизнес с обеих сторон. Санкции вредят <…> и простым людям: растут цены на многие продукты, ухудшается качество жизни — без достижения каких-либо результатов», — рассказал парламентарий в беседе с РИА Новости.

Шмидт подчеркнул, что он сам и его фракция выступают против санкций, отмечает телеканал «360». По словам депутата, ограничения контрпродуктивны, вредят Германии и ее отношениям с Россией.

Ранее Bloomberg предупредило о возможном сокращении экономики ФРГ более чем на 3% в следующем году. По данным агентства, это может произойти из-за прекращения поставок газа из России, и Берлин уже готовит население и бизнес «к трудным временам», пишет «Свободная пресса».

