В бундестаге заявили о вреде антироссийских санкций для немецкого бизнеса
Антироссийские санкции ударили по немецкому бизнесу и ухудшили качество жизни населения Германии. Об этом заявил депутат бундестага, уполномоченный фракции «Альтернатива для Германии» по российским немцам Евгений Шмидт.
«Идет санкционная война, и тут уже страдает бизнес с обеих сторон. Санкции вредят <…> и простым людям: растут цены на многие продукты, ухудшается качество жизни — без достижения каких-либо результатов», — рассказал парламентарий в беседе с РИА Новости.
Шмидт подчеркнул, что он сам и его фракция выступают против санкций, отмечает телеканал «360». По словам депутата, ограничения контрпродуктивны, вредят Германии и ее отношениям с Россией.
Ранее Bloomberg предупредило о возможном сокращении экономики ФРГ более чем на 3% в следующем году. По данным агентства, это может произойти из-за прекращения поставок газа из России, и Берлин уже готовит население и бизнес «к трудным временам», пишет «Свободная пресса».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 028 / сут.
Умерли
381 тыс.+54 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 680 / сут.
- В бундестаге заявили о вреде антироссийских санкций для немецкого бизнеса
- Пентагон сообщил о неудачном испытании гиперзвуковой ракеты
- В Турции выявили первый случай оспы обезьян
- Из порта Бердянска вышло первое торговое судно с зерном
- На Украине заявили, что российская армия навязала ВСУ свою тактику боев
- «Рано радуется»: Володин оценил слова Столтенберга о расширении НАТО
- Госдума приняла закон о конфискации авто за выброс мусора в неположенном месте
- Серебренников объявил о закрытии «Гоголь-центра»
- Россиянам стало недоступно скачивание WhatsApp для ПК
- Умер ректор Высшей школы сценических искусств Анатолий Полянкин
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru