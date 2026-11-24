Россиянка подала иск о признании авторства на мультфильм «Маша и Медведь»
В Останкинский районный суд Москвы поступил иск к компании «Маша и Медведь» о признании авторства на интеллектуальное произведение. Истец Суразакова З. А. заявила, что ее мать придумала идею мультсериала, персонажей и сюжетные линии в 2008 году. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
В материалах дела говорится, что женщина при жизни не оформила надлежащим образом исключительные права на проект. Теперь ее дочь просит установить факт авторства матери на результат интеллектуальной деятельности.
Ответчиком по делу выступает ООО «Маша и Медведь».
Ранее компания сама подала иск о защите авторских прав к создателю мультфильма Олегу Кузовкову.
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