В материалах дела говорится, что женщина при жизни не оформила надлежащим образом исключительные права на проект. Теперь ее дочь просит установить факт авторства матери на результат интеллектуальной деятельности.



Ответчиком по делу выступает ООО «Маша и Медведь».



Ранее компания сама подала иск о защите авторских прав к создателю мультфильма Олегу Кузовкову.

