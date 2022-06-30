От Бразилии до Индонезии: С кем останется Россия за «железным занавесом»

«Железный занавес» между Западом и Россией может быть опущен надолго, при этом партнерами Москвы могут стать страны Азии и Латинской Америки, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» бывший заместитель генсека ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе.

Ранее в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад уже начал опускать железный занавес между собой и Россией. При этом он посоветовал делать это осторожно, «чтобы ничего себе не прищемить».