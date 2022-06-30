От Бразилии до Индонезии: С кем останется Россия за «железным занавесом»
Наивно ожидать, что противостояние России с Западом прекратится через один-два года, заявил в эфире НСН Сергей Орджоникидзе.
«Железный занавес» между Западом и Россией может быть опущен надолго, при этом партнерами Москвы могут стать страны Азии и Латинской Америки, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» бывший заместитель генсека ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе.
Ранее в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад уже начал опускать железный занавес между собой и Россией. При этом он посоветовал делать это осторожно, «чтобы ничего себе не прищемить».
«Ожидать, что через год-два все изменится, было бы очень наивно. Ничего не изменится, будет противостояние, НАТО не имеет смысла, если не противостоит России. Какое-то длительное время нам придется противостоять Западу. Причем в отличие от советского времени, когда мы противостояли вместе с государствами-участниками Варшавского договора, сейчас придется это делать, по существу, в одиночку. Тут потребуются значительные ресурсы и экономические, и военные», - сказал Орджоникидзе.
Он перечислил страны, на сотрудничество с которыми теперь стоит ориентироваться России.
«Нужно продвигать наши экономические интересы вместе с теми странами, которые не являются враждебными. Это те страны, которые нам не объявили никаких санкций и не собираются это делать. Прежде всего, это крупные азиатские страны: Китай, Индия, та же Индонезия, большие латиноамериканские страны: Бразилия, Мексика, Аргентина. На первых порах можно через эти страны какую-то технологию получать, пока свою не создали», - считает дипломат.
По мнению Орджоникидзе, в условиях противостояния с Западом России надо развивать собственную промышленность, а также отказаться от привязки курса рубля к доллару.
«Нам нужно серьезно заняться налаживанием нашей промышленности, чтобы мы производили то, что можем и должны производить: это и электроника, и поезда, и автомобили. И нужно, естественно, отвязывать курс рубля от доллара. Существуют же объединения ШОС и БРИКС, почему в их рамках не сделать единую валюту и платежную систему? Кстати, индусы в свое время выступили с этой инициативой, но этот вопрос остался на бумаге», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
В начале июня президент РФ Владимир Путин говорил, что Россия не собирается возводить вокруг себя «забор».
«Невозможно такую страну, как Россия, со стороны обнести забором. А мы сами не собираемся такой забор вокруг себя возводить», - подчеркнул Путин. Он также заверил, что экономика России будет открытой, и страна не будет повторять ошибки прошлого.
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