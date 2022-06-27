СМИ заявили о наступлении в России дефолта по внешнему долгу

Отмечается, что дефолтом считается ситуация, когда инвесторы не получают полагающиеся им средства до окончания установленного крайнего срока, пишет Газета.ру. В ночь на 27 июня истек такой срок для выплаты процентов в размере $100 млн.

Объявленный «дефолт» стал «кульминацией все более жестких санкций Запада, которые перекрыли пути платежей зарубежным кредиторам», пишет Ura.ru. Однако этот факт имеет в большей степени символическое значение и «мало беспокоит россиян».

