Продюсер предсказал возвращение Джигана в Россию после скандала
Рэпер Джиган вернется в Россию, когда шумиха вокруг его семейной истории утихнет. Такое мнение NEWS.ru высказал продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко.
По его словам, артист и его экс-супруга Оксана Самойлова «заигрались с инструментами черного пиара». Причем у Джигана монетизация связана в основном с русскоязычной публикой. По этой причине ему все равно нужно будет появляться, выступать и работать, уточнил собеседник.
В Россию он вернется, возможно, не сразу, а когда скандальная волна уляжется, добавил Рудченко.
По его мнению, такая стратегия постепенно теряет эффективность. Публика начинает ждать от исполнителей прежде всего творчества, а не громких личных историй. Продюсер подчеркнул, что артистам стоит пересмотреть подход к продвижению и сосредоточиться на профессиональной сфере.
Ранее Оксана Самойлова отказалась от полного лишения Джигана родительских прав.
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