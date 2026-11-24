По его словам, артист и его экс-супруга Оксана Самойлова «заигрались с инструментами черного пиара». Причем у Джигана монетизация связана в основном с русскоязычной публикой. По этой причине ему все равно нужно будет появляться, выступать и работать, уточнил собеседник.



В Россию он вернется, возможно, не сразу, а когда скандальная волна уляжется, добавил Рудченко.



По его мнению, такая стратегия постепенно теряет эффективность. Публика начинает ждать от исполнителей прежде всего творчества, а не громких личных историй. Продюсер подчеркнул, что артистам стоит пересмотреть подход к продвижению и сосредоточиться на профессиональной сфере.



Ранее Оксана Самойлова отказалась от полного лишения Джигана родительских прав.

