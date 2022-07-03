Пушков рассказал, как Запад попался на самообмане

Западные страны продолжают закупать российские энергоресурсы, несмотря на заявления об отказе от них.

Россияне с 1 июля будут больше платить за газ

Как сообщил российский сенатор Алексей Пушков, страны Европейского союза «закупают наш газ: либо, как Польша у Германии по реверсу, либо, как Финляндия и Франция, в виде СПГ». Так парламентарий прокомментировал данные о закупках Францией российского сжиженного природного газа.

Пушков отмечает, что в других случаях ряд стран Запада закупает российскую нефть у Индии, чтобы обойти тем самым собственные санкции.

Ранее сенатор заявил, что ограничительные меры против России нацелены на долгосрочное финансовое и экономическое изматывание страны.

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ФОТО: Пресс-служба сенатора
ТЕГИ:Российский ГазАлексей Пушков
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