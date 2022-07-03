Пушков рассказал, как Запад попался на самообмане
Западные страны продолжают закупать российские энергоресурсы, несмотря на заявления об отказе от них.
Как сообщил российский сенатор Алексей Пушков, страны Европейского союза «закупают наш газ: либо, как Польша у Германии по реверсу, либо, как Финляндия и Франция, в виде СПГ». Так парламентарий прокомментировал данные о закупках Францией российского сжиженного природного газа.
Пушков отмечает, что в других случаях ряд стран Запада закупает российскую нефть у Индии, чтобы обойти тем самым собственные санкции.
Ранее сенатор заявил, что ограничительные меры против России нацелены на долгосрочное финансовое и экономическое изматывание страны.
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