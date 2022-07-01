В Республике Сербской заявили, что не имеют возможности присоединиться к санкциям против РФ
Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины) не имеет возможности присоединиться в санкциям против России. Об этом заявил сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, передает ТАСС.
Политик пояснил, что власти республики должны соблюдать интересы народа, и санкции не будут им соответствовать. Он также отметил, что давление со стороны ЕС в этом вопросе чувствуется.
Ранее ЕС из-за начала военной операции РФ на территории Украины ввела шесть пакетов санкций в отношении страны.
Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.
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