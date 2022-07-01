В Республике Сербской заявили, что не имеют возможности присоединиться к санкциям против РФ

Политик пояснил, что власти республики должны соблюдать интересы народа, и санкции не будут им соответствовать. Он также отметил, что давление со стороны ЕС в этом вопросе чувствуется.

Ранее ЕС из-за начала военной операции РФ на территории Украины ввела шесть пакетов санкций в отношении страны.

Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.