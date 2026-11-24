По оценке эксперта, ситуация вокруг Чибиса не стала неожиданностью для специалистов по кадровым назначениям. Однако заранее подготовленного списка возможных преемников, скорее всего, нет. Из-за этого поиск нового руководителя может проходить в ускоренном режиме.



Иванов добавил, что в северном регионе сосредоточены интересы крупных корпораций, между которыми возникали противоречия. Причем сам губернатор не был прямым ставленником какой-либо фирмы, но имел союзников и оппонентов, уточнил эксперт.



Политолог не исключил, что федеральные власти могут назначить на пост руководителя субъекта человека со стороны, не связанного с местными политическими и корпоративными группами. Такой шаг, считает Иванов, позволил бы представить смену власти как начало нового этапа управления областью и попытку восстановить доверие к местным властям.



На днях НСН писала, что задержанный Чибис ранее задекларировал таунхаус в Испании и три участка под Мурманском.

