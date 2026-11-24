Политолог объяснил, кто может сменить Чибиса во главе Мурманской области
Готового кандидата на должность главы Мурманской области после задержания Андрея Чибиса пока нет. Федеральному центру, вероятно, потребуется время для подбора временно исполняющего обязанности губернатора. Такое мнение в разговоре с «ФедералПресс» высказал политолог Виталий Иванов.
По оценке эксперта, ситуация вокруг Чибиса не стала неожиданностью для специалистов по кадровым назначениям. Однако заранее подготовленного списка возможных преемников, скорее всего, нет. Из-за этого поиск нового руководителя может проходить в ускоренном режиме.
Иванов добавил, что в северном регионе сосредоточены интересы крупных корпораций, между которыми возникали противоречия. Причем сам губернатор не был прямым ставленником какой-либо фирмы, но имел союзников и оппонентов, уточнил эксперт.
Политолог не исключил, что федеральные власти могут назначить на пост руководителя субъекта человека со стороны, не связанного с местными политическими и корпоративными группами. Такой шаг, считает Иванов, позволил бы представить смену власти как начало нового этапа управления областью и попытку восстановить доверие к местным властям.
На днях НСН писала, что задержанный Чибис ранее задекларировал таунхаус в Испании и три участка под Мурманском.
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