В России временно запретили экспорт кормовых аминокислот, риса и рисовой крупы
Правительство РФ с 1 июля по 31 декабря 2022 года ввело ограничение на вывоз из страны кормовых аминокислот, риса и рисовой крупы. Согласно сообщению на сайте Минсельхоза РФ, речь идет о временном запрете.
Как отмечается, упомянутые меры направлены на обеспечение продовольственной безопасности РФ, а также на сохранение стабильности внутренних цен на указанную продукцию, поддержку отраслей животноводства и переработки. Запрет на вывоз риса позволит исключить риски их дефицита, говорят в Минсельхозе.
При этом, как уточнили в министерстве сельского хозяйства, временный запрет не распространяется на вывоз этих веществ в страны Евразийского экономического союза, Абхазию, Южную Осетию, Донецкую и Луганскую народные республики, а также в целях оказания международной гуманитарной помощи.
Ранее в Минсельхозе РФ заявили, что Россия не снимет запрет на экспорт подсолнечника после 31 августа 2022 года.
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